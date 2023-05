Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 8 al 11 de mayo

En los horóscopos de esta semana, Mhoni Vidente te dice qué te depara el destino en el amor, también sabrás cuáles son tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar y tus colores de la abundancia para que venga el crecimiento económico a tu vida.

Aries

Esta semana, los Aries tendrán fuerza vital en todo lo que vayan a realizar, sobre todo en cuestión de trabajo y negocios, pero no deben distraerse y estar siempre con la mente positiva. Tomarás un curso de superación personal y de idiomas, esto te ayudará mucho en tu futuro. Tu día mágico es el martes, tu color de la abundancia es el naranja y tus números mágicos el 10 y 17, con los que tendrás un golpe de suerte. Entrarás a un periodo crucial de tus energías, por lo que renacerás en muchos sentidos y empiezas un nuevo ciclo de tu existencia que te llevará a los niveles más elevados de conciencia. Tu magnetismo estará relacionando con personas muy importantes para tu crecimiento profesional. Semana de mucho trabajo y buenas noticias en cuestión de negocios. Te busca un amor verdadero de Capricornio o Piscis.

Tauro

El signo del toro deberá confiar en todo lo que realiza para tener seguridad de que lo que hace en cuestión de trabajo o negocios será un éxito. Sigue adelante, no te detengas por nada ni nadie, aprende a quitarte personas tóxicas que te rodean. Tu día mágico será el miércoles porque recibirás regalos que no esperabas, tus números mágicos son 07 y 14, tu color de la abundancia es el morado. Resolverás problemas legales, trata de no acelerarte para encontrar la solución a cada uno de tus asuntos. Eres el más fuerte del Zodiaco y eso provoca que todos se apoyen en ti, pero trata de quitarte energías que no son tuyas. En el amor estarás indeciso sobre con quién quedarte, eso hace que sigas con dos personas a la vez, pero trata de poner en claro tus sentimientos y deja que tu corazón decida quién es la mejor persona para ti.

Géminis

Semana para eliminar las mentiras que te rodean, por eso enfrentarás la verdad en tu vida amorosa y personal, debes tomar decisiones aunque cueste demasiado trabajo, pero es la única manera para salir adelante. Son tiempos de actuar y empezar a ver qué quieres para tu futuro. Días para realizarte en cuestiones laborales. Tu día mágico es el jueves, tus números de la suerte son 03 y 08, tu color de la abundancia es el azul. Te busca un amor que ya dabas por perdido para pedirte que vuelvan, recuerda que tu signo siempre va a dominar las situaciones amorosas por ser dos a la vez, así que trata siempre de resolver bien cualquier situación. Te llega una invitación a salir de viaje para esta semana, aprovecha porque necesitas un descanso. Trata de no pelear con tus padres, recuerda que solo quieren lo mejor para ti.

Cáncer

Te llegará la prosperidad que estabas esperando para que cambie tu vida, cualquier movimiento que haya en tu trabajo será positivo y te impulsará. No tengas duda de que estás en el camino correcto para empezar avanzar en la vida. Que no se te olvide que siempre te debes preparar en cuestión de estudios porque eso te hará más fuerte. Tu día mágico es el viernes, tus números mágicos son 05 y 21, y tu color de la abundancia es el verde. En el trabajo tendrás juntas para reacomodar puestos, recuerda que tu signo siempre es el encargado de lo administrativo. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar, tú trata de que cada quien arregle sus problemas y no cargues con situaciones que no son tuyas. A los Cáncer que están solteros les va a llegar un amor nuevo del signo de tierra que será muy compatible.

Leo

Semana de transformación de tu vida, por eso te enfocarás en quitarte vicios que no te dejan avanzar y ser más profesional. Recuerda que tu signo está en momento de crecer en lo económico y tener un patrimonio para el futuro. Estos días tendrás nuevas ilusiones que te harán sonreír, es decir, el amor llegará a tu vida, solo debes tomar la decisión de ser feliz. Tus números mágicos son 09 y 33, tus colores de la abundancia son blanco y rojo, y tu mejor día el lunes. No presumas tanto lo que tienes porque te llenas de malas energías, solo cuéntaselo a personas que te quieren. Ya no le insistas a esa persona que no te quiere, recuerda que es mejor cerrar círculos y seguir avanzando. Te dan un crédito de casa, ten en cuenta que es tiempo de acrecentar tu patrimonio. Trata de estudiar para los exámenes de tu carrera.

Virgo

Tu mejor día es el martes, tu color de la abundancia el amarillo y tus números de la suerte el 06 y 23; te recomiendo jugarlos en la lotería. En esta semana tendrás el equilibro que necesitas para estar mejor, tu signo es muy exagerado y eso te ocasiona problemas de nervios y estrés. Serán días de movimientos positivos en el trabajo, viene un reacomodo de personal, pero tú vas a quedar de lo mejor. Te llega una invitación de irte de viaje con tu familia. Los amigos sinceros son los que te van a apoyar en las buenas y malas, trata de diferenciar bien a tus amistades y hacer a un lado a los que solo quieren un beneficio. Celebras el cumpleaños de un familiar y eso te dará mucha alegría, pero además te alegrará saber del embarazo de un familiar. En cuestiones de salud, cuídate de la presión y dolores de cabeza.

Libra

Semana de evolución profesional, no debes rendirte: busca la excelencia en tu trabajo y un mejor pago a tus labores, ya que estás en el tiempo de tener lo que necesitas para estar mejor. Haz un inventario de tu vida y saca de tus pensamientos todo lo negativo que has vivido. Aprende a soltar lo que no era para ti, sobre todo en el amor. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 06 y 23. Tus colores de la abundancia son rojo y naranja. Son días de realizar tus pagos pendientes y tratar de ahorrar más. Tomarás decisiones de proyectos nuevos de trabajo. Recuerda seguir con tu dieta. Te llega una sorpresa económica. Eres muy bueno para manejar personas y ser líder, trata de tomar cursos de desarrollo humano o relaciones públicas. ¡No te desesperes!, en estos días van a llegar las energías positivas que tanto deseas.

Escorpión

¡Semana sin límites! Esfuérzate al máximo para conseguir lo que deseas. Los astros van a estar a tu favor. Recuerda que tu signo es el más inteligente, capaz de realizar cualquier tarea, pero evita sabotearte. Deja que la buena suerte invada tu vida. Son días de prudencia: no pelear y no hablar de más con los que te rodean. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 04 y 19, y tus colores de la abundancia el azul y el verde. Por fin te pones al corriente con tus pagos y empiezas a ahorrar para las vacaciones. En el amor, a veces te sientes utilizado o piensas que tu pareja solo está por interés. Trata de analizar tu situación sentimental y pedir consejos. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Conocerás personas muy interesantes en tu vida laboral. Es momento de poner un negocio, te irá de lo mejor.

Sagitario

Semana de nuevas oportunidades y crecimiento laboral; si estás cambiando de trabajo, se te va a dar sin problema. Recuerda que tu signo es el creativo del Zodiaco, eso te hace crecer. Trata de no llenar tus pensamientos de ideas negativas. Recibes un premio o una beca para estudiar en el extranjero. Ten cuidado con las deudas, sé más prudente. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 12 y 40, y tus colores de la abundancia el naranja y el verde. Te busca un amor del signo de fuego para tener una relación amorosa. Cuídate de problemas de piel. Trata de seguir con la dieta y mantenerte en ejercicio, que eres el vanidoso del Zodiaco. Cuidado en el trabajo, trata de resolver todo lo que tienes pendiente. Te regalan una mascota. A los sagitario que están casados les viene un embarazo en puerta.

Capricornio

Semana de estar muy atento a tu alrededor. Va a haber traiciones de amigos o amores, trata de estar siempre a la defensiva. Días de liberación de todo lo que no te deja crecer en tu trabajo. Te llega una oportunidad laboral mejor pagada, así que aplícate a buscar nuevos rumbos. Sabes que necesitas un patrimonio para tu futuro. Tus números de la suerte son 13 y 30, tus colores de la abundancia el verde y el rojo, y tu mejor día es el martes. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, es mejor no poner atención a esas personas que buscan molestarte. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero. Construyes tu casa y decides pintarla. Ya es tiempo de que pongas condiciones en tu trabajo y pidas un aumento de sueldo. Te estarás enamorando de alguien del signo de Aries o Géminis. Preparas un viaje para finales de mayo.

Acuario

Semana de purificación de tu cuerpo y espíritu. Tu signo va a entrar en una etapa de elevación mental. Somos lo que pensamos, así que cambia los pensamientos que no te dejan vivir. Tu pareja ideal será del signo de Tauro, Virgo o Libra. Tus números mágicos son 11 y 25, tus colores de la abundancia el rojo y el verde, y tu mejor día de la semana es el miércoles. Te llega una propuesta para subir de puesto o tener otro trabajo, pero a veces te saboteas o no te crees capaz de desempeñarlo. Recuerda que tu mente es fuerte, así que enfrenta nuevos retos en tu vida. Trata de tener cuidado con problemas de quistes o infección de la piel, ve con tu médico. Eres muy bueno para las ventas, así que pon un negocio, yq que tu carisma va lograr lo que deseas. Te sientes nervioso porque no sabes cortar una amistad o un amor pasajero.

Piscis

Semana de expansión en todas las formas de tu vida, vas a tener un mejor trabajo y sobre todo la solvencia económica que requieres para ser feliz. Trata de ya no ver tu vida tan dramática. Empieza a tener más seguridad en lo que deseas. Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos 05 y 18. Tus colores son el azul y el amarillo. A veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo. Te entregan un dinero que te debían y piensas en invertir en una casa. Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer personas nuevas e interesantes. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos en páginas de web. Una energía muy negativa está cerca de ti, recuerda no confiar tanto y ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo.