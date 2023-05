Estudiante fue expulsado de clases y desata polémica por usar camiseta que decía: “Sólo hay 2 géneros”

Según información de Fox News, el alumno, de tan solo 12 años de edad, Liam Morrison, fue expulsado de su clase de gimnasia el pasado 21 de marzo, luego que otros estudiantes se quejaran de lo que decía su franela. Sin embargo, él creyó que el acto fue injusto.

Liam Morrison fue expulsado de su clase por hablar libremente

“Las palabras en una camiseta hicieron que la gente se sintiera insegura. Me dijeron que no estaba en problemas, pero sin duda se sentía como si lo estuviera. Me dijeron que tendría que quitarme la camiseta antes de poder volver a clase. Cuando amablemente les dije que no quería hacer eso, llamaron a mi padre “, comentó el joven en una reunión del comité escolar.

“Afortunadamente, mi papá, que apoyó mis decisiones, vino a buscarme. ¿Qué decía mi camiseta? Cinco palabras simples: Solo hay dos géneros. Nada dañino. Nada amenazante. Solo una declaración que creo que es un hecho”, agregó.

El pequeño alumno no estaba de acuerdo en que censuraran sus pensamientos. “¿Son sus sentimientos más importantes que mis derechos? No me quejo cuando veo banderas del Orgullo y carteles de diversidad colgados en toda la escuela. ¿Sabes por qué? Porque los demás tienen derecho a sus creencias, al igual que yo”, aseguró.

“¿Por qué las reglas se aplican a uno y no a otro?”

“Me dijeron que la camiseta interrumpía el aprendizaje. Nadie se levantó y salió furioso de la clase. Nadie se echó a llorar. Estoy seguro de que me habría dado cuenta si lo hubieran hecho. Experimento interrupciones en mi aprendizaje todos los días. Los niños que se portan mal en clase son una interrupción, pero no se hace nada. ¿Por qué las reglas se aplican a uno y no a otro?”, afirmó.

Morrison se niega a cambiar su franela, y en cambio dice que debe haber reformas en cómo se piensa que es la libertad de expresión en su escuela.

“Aprendí mucho de esta experiencia. Aprendí que muchos otros estudiantes comparten mi punto de vista. Aprendí que los adultos no siempre hacen lo correcto o toman las decisiones correctas. Sé que tengo derecho a usar una camiseta con esas cinco palabras. Incluso a los 12 años, tengo mis propias opiniones políticas y tengo derecho a expresar esas opiniones. Incluso en la escuela. Este derecho se llama la Primera Enmienda de la Constitución “, finalizó.