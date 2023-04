Horóscopo: con estos números tendrán la suerte a millón en la última semana de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si hay algo que no te guste, que no te atrape o que simplemente te hace desconfiar no permitas que alguien trato de convencerte y ponle freno a la situación. Las presiones nunca son buenas y lo importante es que tengas tu mente tranquila. Número de la suerte: 46.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Atesora esos momentos de alegría y diversión que están presentes en pequeñas dosis en tu vida por estos días. No dejes de disfrutarlos y si notas que la amargura te arropa, pues propicia esos instantes para que las endorfinas te invadan. Número de la suerte: 87.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que te encuentres ante un amor furtivo que marcará tu vida, una vez que lo dejes entrar tendrás que tomar decisiones en relación con tu verdadera felicidad y para no engañarte a ti ni a otros en este camino que estás por andar. Número de la suerte: 10.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Debes trazar una estrategia para que puedas alcanzar esa meta este próximo mes, pues te falta poco y no puedes dejar nada al azar. Repasa lo que has conseguido y, si es necesario, pide ayuda tus amigos y seres querido. Número de la suerte: 84.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Debes dejar de lado el drama y ser un poco más objetiva, porque estás magnificando las situaciones y causando un gran problema donde lo no hay. Si lo que deseas es llamar la atención, pues esta no es la manera más viable. Número de la suerte: 32.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tienes temor porque la estabilidad del amor de tu vida está en manos de otras personas que son las tuyas y esto te hace sentir culpable, pero cálmate, que todo fluirá muy bien a tu favor y podrás resolver ese asunto con la venia de Dios y el universo. Número de la suerte: 95.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La tormenta ya pasó, ahora tienes que sentarte a disfrutar de esta paz que le regalará el cosmos. Reflexiona sobre lo que pasó, porque todo deja una lección que no ser aprendida, pues la repetirás una y otra vez, y no quieres volver a ese punto. Número de la suerte: 26.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu cuerpo te está pidiendo descanso. No puedes seguir esforzándote de esa manera, pese a que realmente necesitas dinero, pero sin salud no conseguirás algo, cuídala. Pide tus vacaciones, negocia horas extras, pero no descansa. Número de la suerte: 55.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Las oportunidades de prepararte en el campo de la tecnología, de actualizarte te están llegando y no te das cuenta, así que debes abrir esos ojos, activar tu intuición y seguirla porque necesitarás conocimientos recientes si quieres destacarte. Número de la suerte: 07.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estarás en aprietos porque tendrás que elegir entre dos excelentes opciones que tienes y con las que te siente demasiado cómoda, pero solo deberás tomar una. Analiza muy bien todo, pero al decidirte hazlo de corazón. Número de la suerte: 77.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La relación con tu pareja está en su momento más bonito, porque a pesar del tiempo que llevan juntos, sabes que el amor se transformado, ha madurado y eso los hace felices. Se están viviendo desde otra perspectiva y eso es hermoso. Número de la suerte: 68.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No te autosabotees. Estás buscando excusas para no valorarte, pero en el fondo sabes que eres muy buena en lo que haces, pero te da miedo a fracasar. Quítate eso de la mente y dale cabida al positivismo. Número de la suerte: 37.