No hay Mercurio retrógrado que pueda con el avance, el éxito y la fortuna de 5 signos del zodiaco

No hay Mercurio retrogrado que pueda con el avance, el éxito y la fortuna de 5 signos (Foto: Unsplash)

Sí, el temor de muchos está aquí, Mercurio iniciará su segundo período retrógrado de 2023 en el signo de Tauro, a partir de este 21 de abril y hasta el 15 de mayo, lo que implica que durante algunas semanas tendremos que hacer frente a su influencia astrológica.

Se trata de un fenómeno astrológico que ocurre dos o tres veces al año. Durante este período, desde nuestra perspectiva en la Tierra, Mercurio parece cambiar su trayectoria y girar en sentido inverso a su órbita normal.

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el movimiento real del planeta sigue siendo el mismo, y lo que percibimos es simplemente una ilusión óptica conocida como “movimiento aparentemente retrógrado” de Mercurio.

Pero hay que dejar de preocuparse tanto por el tránsito de este fenómeno, porque para algunos signos del zodiaco hay cambios positivos, avance y éxitos.

Aries, Cáncer, Virgo, Acuario y Piscis sentirán que la energía de Mercurio retrógrado los beneficiará en el plano profesional, donde el éxito y la fortuna estarán presentes.

Aries

¿Qué las cosas serán un poco lentas? Sí, y es allí cuando debes ser más perseverante y pensar muy bien cada paso que das y las decisiones que debes tomar para que estén en la dirección correcta. Este tiempo con Mercurio retrógrado te dice que debes reflexionar sobre algunas ideas y estrategias, que te debes preparar para arrancar con algunos negocios y que pasado las semanas prudentes vas a lograr que arranquen y tengas en tus manos los frutos que estás esperando.

Cáncer

Tienes que enfocarte en el proyecto que tienes en mente, organizar y planificar las estrategias, ejecutar algunas decisiones necesarias para que cuando arranques, nada te detenga. El dinero que necesitas para arrancar lo tendrás en tus manos, solo debes tener un poco de paciencia porque hay procesos que se llevan su tiempo. Pero los astros están de tu lado porque vas a tener el éxito en tus manos.

Virgo

Siempre analítico, pensando y reflexionando cada paso que das. Ya no más, es el momento que tienes que arrancar y aun cuando las cosas serán muy lentas con tu emprendimiento, eso no quiere decir que no será exitoso. Tendrás que esforzarte un poco más y llenarte de energía positiva porque tu meta la vas a lograr y vas a incrementar tus finanzas de manera que podrás ayudar a los tuyos de manera constante.

Acuario

En los últimos meses aprendiste la lección, los impulsos y los arrebatos no te llevaron a nada. Ahora estás más preparada, dispuesta a darlo todo por esos proyectos que están en tus manos. No temas tomar decisiones y cambiar estrategias porque tu intuición te dice que ese es el camino que debes tomar para lograr alcanzar la meta. El éxito lo tienes allí muy cerca, solo debes ser firme y determinante para ir por él.

Piscis

Te tomaste tu tiempo para organizarte y plantear las ideas, ahora tienes en tus manos la aprobación de esos negocios. Las cosas serán un poco lentas, pero está garantizado el éxito si arrancas desde ya a trabajar. No dejes que habladurías de otros, conflictos entre uno y otro te afecten. Tu tienes una meta que alcanzar y es el momento de ser determinante y fuerte para echarlas a andar. Tienes intuición, inteligencia, apoyo económico y ganas. Esos elementos te garantizan el éxito.