Horóscopo chino: La conjunción de Marte llenará de suerte a estos signos este 24 y 25 de abril

En la constelación de Géminis, este 25 de abril La Luna y Marte estarán en conjunción que podrá visto a simple vista, ya que la Luna tendrá una iluminación del 32%. El planeta rojo está en la parte superior del satélite al anochecer, generando cambios en la suerte de los siguientes signos en el horóscopo chino: Buey, Tigre, Serpiente, Cabra y Perro.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te invitarán a pasar un momento agradable con amigos y conocidos. Algo que te hace falta porque estás metida de lleno en el trabajo y las labores del hogar, y te has olvidado de ti. Incluso, pensar en divertirte, a veces, te genera culpa porque no deseas gastar o hacerlo sin las personas que están bajo tus cuidados, pero aprovecha esta noche para meditar este punto, porque que te dediques tiempo no te hace una mujer egoísta.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Será un fin de semana muy productivo en materia de concienciación hacia ti misma y el valor que te das. Te darás cuenta que eres muy permisiva, que muchas veces te cuesta negarte u ofrecerte a hacer cosas. Un pensamiento en particular quedará resonando y tendrás que prestarle atención para que trabajes en eso. Dedicarte minutos de calidad para estudiarte, analizarte y conocerte más, serán los minutos mejores invertidos en los últimos meses.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Te librarás de una responsabilidad que te está sacando canas verdes, y esto será básicamente porque ya estás cansada de la situación y no estás dispuesta a seguir en lo mismo sin ver solución. A partir de este fin de semana vas a empezar a tomar decisiones destacadas en materia laboral, por el bien de tu salud mental. Verás cómo la tranquilidad llegará paulatinamente a tu vida y sabrás que fue la mejor decisión que pudiste tomar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Harás una búsqueda de información de un tema relacionado con el mercadeo, las comunicaciones o la tecnología y te darás cuenta que estás muy desactualizada y llegó la hora de ponerte las pilas para ser más competente. Esto despertará tu curiosidad y aprenderás rápidamente porque quieres ampliar tus conocimientos y reflejarlos en tu CV, por si resulta necesario en un futuro.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Harás un repaso por las cosas que están pendientes y te enfocarás en las primordiales, pues las necesidades han cambiado en estos cuatro meses del 2023. No olvides apoyarte en esa importante red de contacto que tienes. Tu reputación es uno de tus mayores trofeos y puede ser la llave que te abra algunas oportunidades para que concretes pronto el objetivo principal.