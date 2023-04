El eclipse solar traerá la fortuna económica a 5 signos en la última semana de abril 2023

Anular y total, así será el eclipse solar híbrido que se desarrollará este jueves 20 de abril y podrá ser visto desde de Australia e Indonesia. Es un fenómeno natural poco frecuente, por lo que en su misma trayectoria se ocultará completamente detrás de la Luna, pero también se verá el disco de fuego alrededor del astro rey, lo que traerá suerte económica para los signos de Tauro, Géminis, Libra, Capricornio y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Esta semana te presentarán un producto financiero de que te hablarán maravillas y estarás tentada a probar, pues quieres incrementar tus ingresos, pero el cosmos no te abandonará y te salvará de caer en una trampa, pues descubrirás lo que dicen las letras pequeñas, en las que se habla sobre los riesgos que corres y algunas cláusulas abusivas. Será a tiempo y tus ahorros no correrán peligro. Esto te servirá de experiencia, pues ya estarás más atenta ante otros tipos de ofrecimientos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El año pasado fue de adaptación, ver cómo eran las cosas, explorar, pero este 2023 es de concretar y la buena noticia para la última semana de abril es que uno de esos tantos objetivos que te trazaste la podrás cumplir por dos factores que estarán a tu favor: primero, es que te apegaste al presupuesto de estos meses lo que te permitió ahorrar y tener suficiente dinero, y segundo, que lanzarán una mega oferta imperdible, que podrás tomarla, por lo que los ahorros te rendirán y podrás comprar otras cosas que también te hacen falta.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Reflexionarás sobre qué es lo realmente prioritario y lo prescindible, esto te dará mucha ventaja en la economía familiar, porque renunciarás a muchas cosas y verá mucho mejor el panorama de lo que hay que atender. Además, esto lo harás justo en el momento en el que te plantearán un negocio, una asociación, porque esa persona sabe que tienes talento y que se pude monetizar. No dudes en intentarlo, eso sí, antes debes estar bien informada sobre lo que van a hacer y necesitar.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes gran habilidad para escribir, crear y diseñar, así que llegó la hora de que te pongas a trabajar para ti, siendo dueña de tu propio tiempo, pero para esto será vital que creas lo que eres y no te subestimes, porque eres una mujer con mucho conocimiento, que puede vender a otros que deseas saber lo mismo que sabes tú. Solo debes enfocarte en procesos, métodos y lo que necesitas. El eclipse solar te dará mucho brillo, úsalo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Se viene una bonificación bastante buena por el desempeño que has tenido, por la responsabilidad con la que te has desempeñado en los tiempos difíciles de la compañía. Esto será muy valorado y recompensado. Eres candidata perfecta para ocupar un cargo gerencial y ayudará enormemente a tu economía, ya que mejorará y tú y tu familia verán cambios positivos. Todo se irán dando de forma gradual, así que no te desesperes.