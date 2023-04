Horóscopo: Lluvia de estrellas traerá un cambio de suerte en el cuarto fin de semana de abril

La lluvia de meteoro de Líridas está activa desde el 16 de abril, pero será este 22 de abril cuando llegue a su punto más álgido y muestre unos 20 meteoros por hora, dando un espectáculo que tocará la suerte de cinco signos: Géminis, Cáncer, Leo, Libra y Sagitario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No debes permitir que el miedo al rechazo te quiten la posibilidad de tener una nueva oportunidad del amor. Nadie quiere tener un desplante, pero si no te arriesgas siempre te quedarás con la duda. Estos dos días serán los ideales porque todo estará a pedir de boca. Esa persona también te desea, siente mil cosas por ti, pero también tienen temor. Ya derrumben esa barrera que hay entre ambos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

A veces te muestras muy desconfiada y esto hace que las personas que realmente quieren aportar a tu vida se alejen, muchas veces sin que te des cuenta, porque tú misma espantas las oportunidades. Pero este sábado y domingo son los días claves para confiar y mostrar tu amabilidad con un par de hombres están dispuestos en depositarlo más preciado que tienen en tus manos, para eso será necesario que tú también des seguridad.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es el tiempo perfecto para hacer algunos cambios o concretar algunos tratos que eventualmente terminarán en modificaciones para tu vida. Si deseas mudarte, pues es posible que halles una buena oferta este 22 y 23 de abril, esas que no se pueden dejar pasar, pero para esto también es indispensable que tengas toda la documentación al día para solo esperar el momento perfecto, que está muy cerca.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hay un hombres que amas intensamente, pero no estás con él porque está comprometido al igual. Hay un encuentro en el que se sincerarán, se dirán todo lo sublime que sienten y tomarán decisiones importantes y trascendentales. No se trata de ser feliz a raíz de la infelicidad del otro. Simplemente es algo que no buscaron que no desean seguir engañando a sus parejas. Lo importante es que se respeten los tiempos para lo echar más leña al fuego.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Pasarás desapercibida ante un procedimiento complejo en el que sabes que si te toca, deberás alegar el por qué de tu situación. Esto será porque siempre has hecho bien las cosas y el universo está al tanto de esto, y que el estatus que tienes actualmente no te define. Sigue siendo agradecida porque el cosmos continuará dándote buenos momentos, solo no trates de exponerte mientras tengas esa condición.