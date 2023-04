Horóscopo de hoy: jueves 20 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Tu rendimiento en el trabajo ha mejorado considerablemente y eso te ayudará a incrementar tus finanzas. Trata de ser comedida en lo que gastas. Además, estás muy motivada para hacer algunos cambios en tu vida profesional, así que adelante. En el amor, sal de la rutina y busca a tus amigas. En una de esas salidas vas a conseguir a alguien interesante, es un buen prospecto.

Tauro

Tu equipo tiene buenas ideas para sacar varios proyectos adelante, así que llegó la hora de apoyarlos para que las cosas salgan muy bien. Tienes que asumir riesgos porque de ello depende que tu logres algunas metas que mantenías como detenidas. Avanza para que tengas un futuro próspero. En el amor, no pierdas los papeles cada vez que planteas una situación con tu pareja. Ten calma para resolver las diferencias.

Géminis

Estás a punto de concretar un negocio que te hizo sacar canas verdes. Ya todo fluye y la economía va a incrementarse. Ten paciencia que todo se va a solucionar. Inspirarás confianza y eso será una inyección de energía. En el amor, acepta una invitación que te harán porque vas a conocer a alguien que te va a impactar por su forma de ser y su personalidad.

Cáncer

Tienes que dejar el mal carácter y reflexionar que así no vas a lograr mejorar la relación laboral con tus compañeros. Tú eres inteligente y sabes cómo hacer para resolver tanto conflicto. Una corriente de buena suerte te hará recibir un dinero que no esperabas. Invierte y hazlo conscientemente. En el amor, deja que esa persona te conquiste y no te niegues la posibilidad de conocer a alguien distinto al pasado.

Leo

Estas en un buen momento en el plano profesional para tomar una decisión que vienes dándole vueltas en la cabeza desde hace tiempo. No esperes más y decide. Es importante que busques sentido a lo que haces porque la comprensión será lo que te ayude a poner las cosas en tu sitio. En el amor, si no hay armonía en la relación de pareja no tiene sentido seguir juntos. Lo mejor es separar los caminos.

Virgo

Te llega un dinero que no esperabas, aprovecha para invertirlos en un bien inmueble. En el plano profesional las cosas están saliendo como esperabas. En el amor, disfruta de tu relación que cada día se consolida más. La familia te dará una sorpresa. Ahora no es momento de dar nada por sentado ni de seguir con la inercia de la costumbre, sino de ver qué cambios puedes hacer en tu vida.

Libra

Deja que los problemas caigan por su propio peso, tú estás por el camino que debes estar, si los demás no lo hacen no te mortifiques por ellos. En el amor, tendrás un reencuentro con viejas amistades que te llenarán de mucha felicidad. Además, vas a contar con muchos apoyos y es un buen momento para mover los hilos de tus relaciones.

Escorpio

No te desesperes porque los negocios no están saliendo como esperabas. Es una etapa que debes llevar con mucha paciencia. Ya verás que pronto sales de esta mala racha. El optimismo y la seguridad con los que encararás cualquier situación te aseguran el éxito. En el amor, no dejes que los celos acaben con tu relación. Ataja esta situación pronto.

Sagitario

El ambiente laboral está cargado, deja que los problemas fluyan y mantente al margen de cualquier situación que se escape de las manos. Hay gente para resolver. Pueden llegar nuevas responsabilidades que tendrás que asumir. En el amor, estás en un momento de calma en tu vida, así que dedícale un tiempo a la familia que ellos lo merecen.

Capricornio

Tienes una propuesta laboral que debes revisar muy bien. No es estable y es preferible que aguantes un tiempo más para tomar una decisión acertada. En el amor, quieres cortar esta relación que te ahoga, pues toma la decisión para que te sientas en paz. Estás protegida por las estrellas y vas a tener un encanto especial que se reflejará en todo lo que hagas.

Acuario

Tienes la oportunidad en una reunión de demostrar lo que vales en el plano profesional. Conocerás a alguien del mundo de los negocios que te ayudará a crecer. En el amor, deja atrás el pasado. El presente te dice que debes salir adelante y que pronto la vida te recompensará. Concédete un momento de calma y aprovéchalo para la introspección.

Piscis

No te rindas en la búsqueda de ese cambio laboral. Pronto te llegará la oferta que esperas y podrás irte del lugar donde no te sientes muy bien desde hace tiempo. Si algo no va como esperabas, míralo como si fuera una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. En el amor, acepta esa persona especial que desde hace tiempo está detrás de ti. Te puedes llevar una gran sorpresa.