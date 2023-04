Horóscopo: El amuleto de la suerte que no puede faltar en tu hogar en la segunda semana de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Deberás aprender a valorar tu confianza y no darla a quien no se la merece, porque este es un tesoro que no es valorada por algunas personas. Te molestará, incluso, te sentirás triste, traicionada, pero esto será lo mejor, porque esa persona es quien más perderá. Amuleto de la suerte: espiga de trigo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Será importante que para estos días tengas mente y actitud positiva ante las situaciones familiares que pudieran quitarte tu tranquilidad. Transmítele paz y serenidad, para que los conflictos ceses, porque estos están anclados a la poco tolerancia. Amuleto de la suerte: aceite de mandarina.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te estás agobiando mucho y esos se debe a que estás pensando desde la carencia. Viendo todo caro, no quieres gastar tanto o compras cosas de segunda mano porque son más económicas y este pensamiento es lo que te atrasa. Amuleto de la suerte: par de llaves.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No dejes de creer en ti y en esa meta que tienes, porque aunque necesites gran cantidad de dinero, las esperanzas son lo último que se pierde, así te deberás agotar todos los medios para cumplir, además de satisfacción, te dará una vida más tranquila. Amuleto de la suerte: palos de canela.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay que poner atención a tu alimentación, porque tienes un problema con el apetito que tiene muy preocupada a toda tu familia.- Sería bueno que acudas a un especialista que te valore y te indique un régimen alimenticio adecuado para ti. Amuleto de la suerte: monedas chinas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El amor te sorprenderá estos días y te sentirás muy bien y sobre todo agradecida porque pensabas que ya no tendría reparos, que todo quedaría así, arruinado. Los dramas no existirán, porque te regalarán mucho cariño. Amuleto de la suerte: la mariquita.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tu capacidad y talento te darán muchos puntos positivos entre tus compañeros y equipo de trabajo porque sabrás solventar todo lo que se presente y te verán como un modelo a seguir, como una buena líder y esto no lo esperas. Amuleto de la suerte: escarabajo azul.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No te desanimes si no consigues trabajo esta semana o las situaciones se complican en tu empleo, la situación mejorará para la tercera semana y, por ahora, reflexiona qué puedes mejorar, cómo puedes compartir con tu familia. Amuleto de la suerte: lavanda.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No temas en regresar a tus inicios. Esto no es señal de fracaso o de pérdida de tiempo, quizá es que te has dado cuenta que es donde verdaderamente está tu hogar. Podrás retornar, pero ya no eres la misma y eso es lo más valioso. Amuleto de la suerte: jazmín.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Al parecer estás un poco confundida con tus sentimientos, crees que realmente esa persona te atrae, así que lo mejor es que salgas de dudas, pues el acercamiento que tienes puedes malinterpretarlo y realmente lo que sientes es otra cosa. Amuleto de la suerte: billete de un dólar.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Invierte tu dinero solamente en las cosas más esenciales, no te vayas arriesgar a colocar tu dinero en manos que solo quiere trabajarlo para su beneficio propio. Por el contrario, ahora que estás más solvente, trata de ahorrar. Amuleto de la suerte: pirámide.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Aunque sepas que tienes la razón, hay momentos en lo que es mejor mantenerse callada y esperar que todo vuelva a ala normalidad para que puedas expresar lo que piensas, porque ahora no es el momento más oportuno. Puede ser usado en tu contra. Amuleto de la suerte: Búho.