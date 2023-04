Horóscopo chino: La suerte te sonreirá con estos números este 1 y 2 de abril

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hubo algunos malos entendidos con una de tus compañeras de trabajo o de estudios en las últimas horas y ahora todo se complicará poco a poco porque todo lo que hagas o dejes de hacer lo tomará como algo personal. Este fin de semana esquívala, ignórala. Número de la suerte: 26.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

El diálogo será tu mejor arma para conseguir eso que tanto quieres para la próxima semana. Solo debes elegir las palabras y el momento correcto para comunicarle a esta persona que lo tienes en mente y todo lo demás déjalo en manos del universo. Número de la suerte: 99.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Sal con mucha anticipación de tu hogar si realmente deseas llegar a tiempo y no hacer esperar a nadie, en especial si se trata de posibles clientes que quieren conocer sobre tu negocio más profundamente para expandirlo porque quedarás muy mal. Número de la suerte: 81.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Dramatizarás excesivamente las emociones durante estos dos días, al punto de que resultará fastidioso para quienes te rodean porque caerás en lo necio, así que ponle atención a tus aptitudes para que no caigas en este error y ser una molestia. Número de la suerte: 07.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Debes tener mucha paciencia si lo que quieres es ver tu negocio prosperar, porque nada se levanta de la noche a la mañana. Sigue trabajando así, en ese ritmo porque lo estás haciendo muy bien. Solo trata de ampliar tu red de contactos para que tu negocio se dé a conocer. Número de la suerte: 35.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No señales a nadie o lo acuses si no tienes la certeza de que es así porque puedes meterlo en graves problemas, quizás acusar a un inocente de algo que no hizo. Además tú también te puedes ver afectada, así que sumo cuidado con que le sale de tu boca. Número de la suerte: 43.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Caerás en la tentación de un amor prohibido, te podrá parecer súper emocionante, pero no te quedes allí porque esto no tendrá ningún final feliz. Puedes enamorarte sola o ser descubierta y ahí si es verdad que los enemigos te sobrarán. Número de la suerte: 28.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

En materia laboral debes estar atenta a los detalles para no equivocarte, de la prisa solo puede conseguirte una falla. Tómalo con calma, si realmente quieren las cosas para ya, pues deben saberlo pedir con anticipación para que salgan bien. Número de la suerte: 66.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estos días son muy ideales para que tomen decisiones como pareja, porque tendrán el tiempo necesario de meditar, intercambiar ideas y pensar los pro y contra sobre esa situación. No se enfrasquen solo en lo positivo. Número de la suerte: 57.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Te enojarás por algo simple, pero esta rabieta te consumirá todo el fin de semana y no deberás permitirlo, porque estás gastando recursos que puedes emplear para compartir en familia, pero mientras estés brava, no podrás verlo. Número de la suerte: 78.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Habrá un problema de comunicación, no te entenderán lo que quieres decir y hará todo lo contrario, por lo que no en vez de encolerizarte, deberás tratar de solidarizarte y que esto te sirva de experiencia para confirmar siempre que el mensaje que das llega como es. Número de la suerte: 12.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Si te lo propones, los dos primeros días del mes te podrán dejar un buen resultado económico con respecto a algún negocio que quieras hacer en este fin de semana. Conseguirás dinero, sabes cómo persuadir y todo llegará a ti. Número de la suerte: 01.