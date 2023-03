Horóscopo y tarot: la suerte cambiará para 5 signos gracias al inicio del mes de abril

Este sábado comienza el segundo trimestre del 2023, una nueva etapa que, según las cartas del tarot, traerán tranquilidad y reencuentro, así como estancamiento en algunos proyectos. Esta y otras realidades serán para las nacidas en los signos de Tauro, Virgo, Sagitario, Capricornio y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

10 de copas

Para estos días te sentirás muy plena en materia sentimental. La carta te indica que tendrás episodios con tu pareja, amigos o familiares en los que experimentarás una gran tranquilidad, como si estuvieras protegida, que nada te falta y eso tienes tiempo sin sentir.

Así que será una experiencia sublime que te elevará el autoestima, que reforzará tu seguridad interna y, por supuesto, todo esto se reflejará en la actitud que tendrás hacia los demás, abriéndote nuevo y buenos caminos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La rueda de la fortuna

De acuerdo con esta carta, abril lo iniciarás con un gran cambio que será completamente inevitable y lo mejor de todo es que te traerá mucha felicidad y abundancia. Es posible que llegue un nuevo miembro de la familia o se produzcan reencuentros que te van a nutrir el alma.

Esto traerá bonanza de cosas buenas, como oportunidades para proyectarte. Van a crear grandes e invaluables recuerdos que atesorarás. No permitas que nadie interfiera en esto.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La muerte invertida

Tienes muchos planes en mente y otros que ya echaste a andar, pero lastimosamente no prosperarán por ahora porque se avecina un estancamiento en las dos primeras semanas de abril, que impedirán que se desarrolle todo como se venía haciendo.

Pero como eres astuta, este tiempo no te quedarás de brazos cruzados, y será precisamente esto lo que te dará la solución para voltear la tortilla a tu favor.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La estrella

El hecho de que no se manifieste como tu deseas no significa que no guste de ti. No pierdas las esperanzas, porque ese chico realmente está interesado en todo lo que tiene que ver contigo, pero no sabe como manifestarlo porque tiene temor de que lo rechaces.

Dale pistas y si tienes que tomar el control de la situación, pues hazlo, pero no te quedes solo como espectadora. Será una nueva etapa en tu vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El juicio

La vida te dará un vuelco por completo, posiblemente esté relacionado con tu empleo. Esa capacidad para percibir las oportunidades de oro no te fallará y, entonces, emprenderás. Será el inicio de algo grandioso en el que también estará involucrada las finanzas de tu vida, según la carta.

Tu experiencia te llegará a tomar decisiones acertadas para el resto del año te dediques a desarrollar este oportunidad que te darán.