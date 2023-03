Horóscopo chino: Descubre cuál es tu día de suerte en la quinta semana de marzo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tómate el tiempo y agradece a todos quienes te tendieron la mano en tus momentos más complejos y difíciles de este último año. Esas que te sacaron de la miasma para darte vida de nuevo. Es algo que tienes pendiente y de debes cumplirlo. Día de la suerte: sábado.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Se vienen días de mucha diversión y buenos momentos. Reirás a carcajadas, te sentirás muy feliz y te dará años de vida. Recuerda que lo único que no envejece es el alma y para esto hay que alimentarla con momentos gratificantes. Día de la suerte: viernes.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hay muchas malas energías a tu alrededor, que provienen especialmente de dos mujeres. Pues tu misión será identificarlas y alejarte de ellas porque devoran todo el balance que tanto te ha costado conseguir en los últimos meses. Día de la suerte: domingo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Habrá discusiones con tu ser amado porque no quiere apoyarte. Analiza muy bien sus puntos, porque puede ser que tenga algo de razón, pero tú no lo estás viendo porque solo están concentradas en tus intereses y no en el de él. Día de la suerte: viernes.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tienes que perdonar, porque esos te está consumiendo el alma. No te puedes amarga tu existencia porque tu orgullo te impide pasar la página con esa persona, que en el fondo aprecias mucho. Conversen sobre lo que siente. Día de la suerte: miércoles.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Alguien pensará en ti para que le gestiones un documento, pues sabe que eres una experta en eso. Sin embargo, pasarás vergüenza porque lo harás perder día de trabajo por un error en el procedimiento. Pero lo solucionarás pronto. Día de la suerte: martes.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Tu altruismo será recompensado con un buen día de descanso. Siempre haces algo desinteresadamente por el prójimo y llegará tu turno. Alguien te devolverá el favor llenándote de paz y tranquilidad, aunque sea por unas horas. Día de la suerte: sábado.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Deja de quejarte y ocúpate, verás cómo las cosas comenzarán a cambiar para mejor y las oportunidades comenzarán a llegar. Las quejas solo hacen que te ancles a lo marchito. Hay que trabajar por las metas que se quieren lograr. Día de la suerte: miércoles.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Conseguirás concretar algo que tenías pensando y esto te tendrá muy contenta, comparte tu alegría con las personas que te aman, porque ellos celebran genuinamente cada uno de tus triunfos y siempre te apoyarán en tus derrotas. Día de la suerte: lunes.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Será una semana para pensar sobre todas esas cosas en las que has fallado y ver cómo puedes intentarlo de nuevo para hacerlo mucho mejor. Recuerda que no eres una fracasada, sino una experta en saber cómo no hacerlo bien. Día de la suerte: domingo.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

El pesimismo se irá de tu vida cuando llegue alguien muy optimista que te contagiará con su buena vibra. Notarás que el cambio será significativo, pero lo mejor de todo es que te sentirás a gusto. Busca personas iguales. Día de la suerte: martes.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Necesitas reactivar tus energías y para esto será vital que cambies algunos hábitos, sobre todo de alimentación, porque están influyendo en tu cuerpo y, por ende, de la salud mental. Elimina poco a poco ese producto de que eres adicta. Día de la suerte: jueves.