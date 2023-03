Horóscopo: Estos son los días de la suerte para la quinta semana de marzo 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Esta semana será muy buena para pedir un aumento de sueldo o cambio de puesto. En realidad para hacer cualquier solicitud a tus superiores o personas de poder. Todo está arreglado para que los resultados sea favorables para ti. Día de la suerte: martes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tienes que protegerte de la envidia que estará al acecho durante los últimos días de marzo. Les molesta verte feliz, alegre, enérgica y es posible que te pongan más trabajo o asignaciones bastante complicadas para quitarte esa vitalidad. No te dejes. Día de la suerte: viernes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tienes que aceptar que tu pareja no cambiará solo porque tú lo digas. Esto solo trae conflictos porque él siente que quieres quitarle su esencia, esa que en el fondo te conquistó. Si sientes que ya no puedes con sus defectos, entonces, da un paso al costado. Día de la suerte: domingo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El pasado te atormenta demasiado y recordar solo hace que duela más. No puedes seguir así porque te esta restando vida, oportunidades y ver las cosas desde una perspectiva mucho más próspera. Además de que afecta tu autoestima. Libérate. Día de la suerte: sábado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te llegarán buenas noticias sobre un trámite que está en espera. Por fin, la espera acabará y ya podrás estar más tranquila. Asegurarás lo que tanto de preocupa, ahora solo tendrás que dar el siguiente paso para tener la felicidad absoluta en relación con este tema. Día de la suerte: lunes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu pareja o un par de amigos te pedirán una salida, quieren distraerse y desean que los acompañes. No te niegues, pues también te beneficiará. No importa si al día siguiente debes trabajar o tienes algunos compromisos. Tómalo como que estás llenando tu baúl de los recuerdos. Día de la suerte: jueves.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un mal entendido entre tu amiga y tu puede ocasionar que por unos días se dejen de hablar. Pero ese conflicto no se resolverá si se quedan de brazos cruzados esperando que la otra llegue. Tendrán que dejar de lado el orgullo y conversar. Día de la suerte: sábado.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Se iniciará un ciclo muy próspero, en especial en lo relacionado con la economía. Llegarán oportunidades de trabajos esporádicos bien remunerados o para hacerlos desde la comodidad de tu casa, lo que será muy provechoso porque tú dispones de tu tiempo. Día de la suerte: martes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No importa cuán comprometida estés con tu relación, no puedes negar que tienes algunos pretendientes que están esperando a tu soltería para pasar un rato contigo. No los trates mal, pero tampoco le des alas. Día de la suerte: miércoles.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Esta semana te toparás con una persona que será clave para que puedas resolver unos asuntos que tienes pendientes del año pasado. Te guiará y dará todas las indicaciones que te hacen falta para cerrar esta etapa de tu vida. Día de la suerte: domingo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay algunas situaciones que deseas que pasen ya, tienes apuro, pero por ahora no será posible que se concreten, aunque esto no quiere decir que nunca se harán, solo que será en su debido e indicado momento. Día de la suerte: lunes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Alguien tendrá un gesto contigo que pensarás que te estará tirando la onda, pero eso está lejos de la realidad, así que deberás estar atenta para no malinterpretar esto y meterte en un lío de amores. Deja pasar y no te enrolles. Día de la suerte: jueves.