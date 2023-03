Novio romántico le lleva serenata a su novia... pero el mariachi resultó ser el ex de ella

La sorpresa romántica de una serenata es algo que ha sido utilizado durante muchos años como una forma de demostrar amor y afecto hacia alguien especial. Sin embargo, en ocasiones, estas sorpresas no siempre terminan como se esperaba.

En las redes sociales, ha surgido un video de un joven que relata una experiencia desafortunada que fue compartida por uno de sus seguidores en Instagram. A través de un live en su cuenta @soyrickyserrano, habla sobre el evento incómodo que tuvo que vivir el seguidor en cuestión con una de sus ex parejas; se trata de cuando llevó una serenata a la casa de ella, ya que trabajaba de mariachi, solo para darse cuenta que ella tenía un nuevo novio.

El lamentable momento que vivió este mariachi

El joven comentó que se sintió abrumado y avergonzado, y que no sabía cómo reaccionar. A pesar de la difícil situación, el joven quiso mostrar una gran madurez emocional. “Fue súper incómodo y la neta no sé si lo hizo a propósito, pero me dio bien en la mad**”, añade el joven, “Tenía muchas ganas de llorar, pero ni modo así es la vida de los músicos”.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, muchos de los cuales han elogiado al joven por su humildad. Además, muchos usuarios han agradecido al joven por compartir su experiencia, ya que esto puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares.

Un hecho insólito

Independientemente de la opinión que se tenga sobre este video, lo cierto es que ha abierto un debate sobre la importancia de respetar los límites y los sentimientos de nuestras ex parejas, incluso cuando estamos intentando demostrar nuestro amor a alguien nuevo. También nos muestra que, a pesar de los sentimientos dolorosos que podemos experimentar en estos momentos, es importante tener en cuenta los sentimientos de los demás y ser conscientes de que la felicidad de nuestros seres queridos es igual de importante que la nuestra.

