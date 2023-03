Horóscopo y tarot: el consejo que cambiará la vida de 5 signos del zodiaco

Muchas veces tendemos a idealizar muy alejado de la realidad algunas circunstancias de la vida, que al materializarse de otra forma, dan origen a la decepción, es por esto que es importante tomar algunas acciones. Igualmente para este día, mantenerse en un perfil bajo es importante, porque permitirá reconocer quién es quién. Esto forma parte de lo que las cartas del tarot en el horóscopo para este viernes 24 de marzo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La sacerdotisa

Llegó el momento de ser discreta porque muchas personas están esperando tu reacción ante ciertas circunstancias un poco delicadas que se están desarrollando, tanto en tu ambiente laboral, como en el familia. Así mantener un perfil bajo será la mejor alternativa para mantener a raya los problemas.

La carta te indica que medites muy bien cada uno de tus pasos, tus acciones para que no sean mal interpretados por personas inescrupulosas que quieran dañarte, avergonzarte o aprovecharse de ti. La paciencia será tu aliada.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El carro

Una noticia bastante grata, ya sea para ti o para alguien a quien amas, te alegrará los días. Estarás contenta con los resultados, pues estás segura que todo lo que has hecho primeramente fue con buena intención y, además, respetando todos los pasos y cumpliendo los requerimientos.

El consejo de la carta es que jamás disminuyas la fuerza con la que deseas las cosas. Todo esto será parte de un regalo que el universo te dará. Será un punto a tu favor o del beneficiado, con lo que sentirás que superaste un obstáculo más en este proceso que están llevando paso a paso sin desfallecer.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La fuerza

Las pasiones se desbordarán por estos días. Sentirás que debes sacar esa mujer deseosa de placer que has reprimido por tanto tiempo. Esto será grandioso porque significa que te estás permitiendo ser libre, no ponerle ataduras a tus emociones, pero debes saber que todo tiene límites.

El consejo para ti es que trate de regular este brote interno, que no se apodere de ti por completo, porque entonces tendrás que lidiar con otros demonios. Su gran fuerza mental te conducirá por los caminos correctos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La estrella

Entre más planificada y organizada tratas de tener tu vida, parece que más contratiempos llegan a ella para volverla un caos total. La mayoría de las veces las cosas no salen como se espera, y esto guarda relación con la idealización que se le otorgan a las circunstancias y las personas.

Lo mejor que puede hacer es no perder las esperanzas. Sí se cumplirán algunas de las cosas que tienes en mente, pero que no sean como tu quiere no significan que sean malas, incluso, pueden ser mucho mejor de lo que estás pidiendo al cosmos. Mantén clara tu visión.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

10 de bastos

Callar lo que te desagrada, lo que te mata solo hará que la carga sea cada vez más pesada, al punto que colapses pronto. El tarot te está indicando que hay un desequilibrio que está descontrolando por completo tu vida. Busca en tus aliados espirituales esa fuerza necesaria para que puedas deslastrarte de esas “mochilas”.

Enfócate en las enseñanzas de tus ancestros, porque allí está la clave para que camines más “ligera de equipaje” y comiences a valorar otras aspectos de tu vida. Todo esto se resolverá más rápido de que lo piensas.