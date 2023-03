Horóscopo: Estos son los días de la mala suerte para la cuarta semana de marzo 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Será una semana tranquila, sin mucha novedad, pero en la que podrás planear lo que deseas hacer a corto plazo. Haz un análisis de tus gastos, egresos para que tengan un panorama más amplio de con qué puedes contar. Día de la mala suerte: viernes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Comienza una etapa en la que tendrás mucha liquidez monetaria para solventar todos los inconvenientes y saldar las deudas que tienes pendiente. Solo debes ser muy meticulosa con el dinero que salga para no malgastar. Día de la mala suerte: martes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estás idealizando demasiado una situación, así que lo mejor es que aterrices en la realidad ahora y no cuando ocurra ese evento, ya que podrías llevarte una sorpresa desagradable, y no porque sea mala, sino porque no será como lo esperas. Día de la mala suerte: domingo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te harán una propuesta muy adecuada a tus conocimientos y experiencia, indicando de que realmente valoran y están dispuestos a darte lo que te mereces. Esto te hará sentir halagada porque antes ninguna empresa te había respetado así. Día de la mala suerte: sábado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te estás angustiando mucho por una persona que no quiere recibir ningún tipo de ayuda y que está constantemente buscando el peligro. Pasa la página y que esa persona comience a lidiar con sus propios demonios. Día de la mala suerte: martes

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una olor te llevará de vuelta a ese pasado lindo que tuviste y del que ya no te acordabas. Serán momentos de tu infancia. Esto será un recordatorio para que no olvides los momentos mágicos de tu vida y atesorar cada experiencia que vives. Día de la mala suerte: sábado.

.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás que apelar a tus súper poder de persuasión para que puedas concretar un negocio, una venta o un contrato, porque de esto depende que sigas o no en la empresa en la que estás. Por puesto, que la respuesta estará a tu favor, pero no dejes de insistir. Día de la mala suerte: viernes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Recuerda muy bien todo lo que debes hacer, aunque es preferible que anotes, ya que olvidar algunos de los puntos podrá restarte tiempo, dinero y solo ganarás disgusto y hasta llamados de atención, algo que no necesitas en este preciso momento de tu vida. Día de la mala suerte: martes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Necesitarás un documento muy importante para que puedas cobrar ese dinero que esperas. Si no lo tienes a la mano, pues busca rápidamente asesoría. Tendrás suerte porque tendrás los pesos, pero no te será nada fácil conseguir lo que requieres. Día de la mala suerte: jueves.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Habrá roses con un hombre con poder que querrá amedrentarte, callarte porque sabe que lo que dices tienes razón, pero no le conviene que denuncies todo lo que sabes. Tienes que ser más astuta que él y si ves que tienes mucho que perder, pasa y busca salir de ahí. Día de la mala suerte: lunes.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Debes enfocarte en darle tiempo de calidad a tus seres amados, porque solo estás dedicada a través. Si bien es cierto que ahora mas que nunca necesitas traer dinero a la casa, también lo es que ellos te están necesitando. Organízate. Día de la mala suerte: miércoles.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No dormirás bien porque tienes un asunto sin resolver que te resta tranquilidad. Mira bien qué puedes hacer para cerrar ese ciclo y si ya es algo que escapa de tus manos, pues trata de soltar y seguir, porque necesitas poner atención en otros asuntos. Día de la mala suerte: domingo.