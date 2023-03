Horóscopo: Amor y suerte, descubre lo que trae el equinoccio de primavera

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Amor: Hay importantes noticias que alegrarán el día, ya sea en pareja o soltera, será trascendental para ti, porque era algo que anhelabas mucho y ahora el cosmos te lo otorgó.

Suerte: No te desanimes, has trabajado duro para esto y estás a punto de conseguirlo. Solo ten un poco más de paciencia. Si has esperado lo mucho, espera lo poco. Tendrás resultados óptimos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Amor: La persona que te ha estado acompañando últimamente te quiere muchísimo. Quizá no te lo demuestre como tú esperas, pero para él eres muy importante y ocupas un lugar especial.

Suerte: Tendrás que confiar en ti, en tus capacidades. Es hora que dejes de sabotearte porque si otros son capaces de ponerse en tus manos, por qué tú dudas de lo que puedes hacer. No temas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Tus últimas relaciones siempre tienen el mismo patrón, parece que no has aprendido las lecciones que te dejaron. Tienes que cambiar para no escojas a mismo tipo de hombre.

Suerte: No caigas en las provocaciones de personas con fobias, miedos irracionales, que piensan que eres el causante de todos los males o que vales menos por quien eres. Déjala con la palabra en al boca.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Amor: Tendrás estabilidad emocional durante este equinoccio, no importa si es sola o acompañada, te sentirás muy bien contigo y eso es vital tras vivir agotadoras experiencias el año pasado.

Suerte: La creatividad estará en su máximo esplendor, así que aprovecha, anota y ejecuta todo lo que tu mente tiene para crear. Es posible que monetices tus ideas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Amor: Es posible que idealices a un hombre muy cercano a ti y comiences a vivir un romance no correspondido. Tendrás que ser mucho más realista y ver que esto no te dejará nada bueno.

Suerte: Un dinero con el que no estabas contando para estas fechas, te llegará y será en el monto justo que más lo necesitas. Debes administrarlo muy bien para que no te quedes en cero.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: El sexo será el protagonistas en esta estación. Será intenso, pasional, romántico, furtivo, dedicado y rápido. Pero no habrá semana que te quedes con las ganas.

Suerte: Tienes que comenzar por hacer más y quejarte menos. Si de lo que te quejas es algo muy grande, pues busca una solución, aunque sea a largo plazo y trabaja en ella.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: Hay engaños. Alguien te está mintiendo en la cara, pero te niegas a aceptar la realidad. Investiga y date cuenta de lo que está ocurriendo porque no te lo mereces.

Suerte: Hay riesgos de que pierdas dinero, ya sea porque se te caen o porque hay muchos gastos hormigas que lo devorarán. Debes estar atenta a los egresos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Amor: Las amigas son necesarias en la vida y estarás conscientes de que actualmente no cuentas con nadie que te brinde esto como en el pasado. No te agobies, que pronto llegará la persona especial.

Suerte: Si no cuidas tu peso tus rodillas serán las más afectadas. Busca la manera de hacer alguna actividad física y aprovecha el clima de este equinoccio para entrenarte fuera de casa.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Para evitar confusiones, será mejor que te sepas explicar muy bien. No permitas que nadie haga suposiciones de lo que quieres, sientes y dices, porque esto trae problemas.

Suerte: Por fin vas a tener equilibrio en tus finanzas, pues en los últimos meses la situación económica no fue la mejor. Comenzarás de notar el cambio en la segunda semana de primavera.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Amor: La intuición no te falla y si te indica que algo no está funcionando bien, que hay algo oculto, pues sigue adelante y descubre qué pasa y el por qué. No confrontes sin tener pruebas.

Suerte: En hora de que hagas algunos cambios en tu hogar, que le des más vida, quizá usando algunas plantas o elementos naturales que activen la circulación de la energía positiva a tus espacios.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Amor: La familia te visitará y estarás agradecida por ese momento de amor de verdad que recibirás. Recordarán su infancia, la adolescencia y todo esto te enriquecerá el alma.

Suerte: Ten a mano tus propuestas de negocio porque existe la posibilidad de que se lo puedas presentar a la persona adecuada, con quien podrás desarrollarlo más adelante.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Amor: Hay discusiones porque no se ponen de acuerdo con temas triviales que están socavando la amistad que tienen. Van que tener que ser un poco más maduros.

Suerte: Tendrás que alejarte un poco de esas personas que pasan, la mayor parte de su día quejándose por todo, porque sus energías están afectando la bonanza en tu vida.