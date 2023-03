Horóscopo: Prepárate, la mala suerte llega con la conjunción solar de Neptuno para 4 signos

A partir de las 6:00 de la tarde de este miércoles 15 de marzo, Neptuno más alejado del sistema solar d entrará en conjunción superior con el Sol, es decir, que “desde la tierra muy cercano al Sol, forma un ángulo Sol-Tierra-Neptuno de 0°, es decir, se ubica detrás del Sol con respecto a nosotros y por tanto es imposible de observar ” , explicó el gobierno de México en el portal Hacia el espacio.

Esto traerá malos ratos a las personas nacidas en los signos de Cáncer, Virgo, Sagitario y Acuario.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Comenzarán los conflictos en tu hogar o en tu oficina por pequeñas cosas disconformidades que se fueron acumulando y ahora la situación más absurda detonará la bomba. Todos se verán afectados por esta circunstancia. El ambiente estará muy tenso.

Mientras no se converse sobre la raíz de estos problemas, sencillamente esto se agravará debido a las suposiciones que cada uno de los involucrados hará, así como que todo lo que ocurra será tomado de forma personal.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Habrá problemas con el dinero, con tenerlo en tus manos, por lo que es posible que las tarjetas de débito o crédito se extravíen o que seas víctima de una estafa en la que pierdas el acceso a tus cuentas y estás sean saqueadas por ladrones informáticos.

Tendrás que redoblar la seguridad de todas tus cuentas, tus claves ya accesos para evitar estas situaciones que podrían dejarte sin un peso en el peor momento.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tanto quejarte no te está llevando por un buen camino y esa es la razón porque la que todos los planes que tienes siempre se caen, cuando crees que vas a concretar algo verdaderamente importante, llega la mala suerte a arrebatarte la felicidad, pues esto solo se debe a que no valoras los buenos momentos que has tenido en tu vida.

Tienes las esperanza de que llamen de un lugar muy especial al que quieres pertenecer. Sin embargo, esto está destinado a que no ocurra ni no comienzas a cambiar tus pensamientos durante esta conjunción.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Perderás todo el trabajo que hiciste con mucho esmero y sobre todo con la musa activada. Será en gran parte porque no has guardado ningún respaldo pues confías en tus equipos, pero estos no son infalibles. Es posible que funcionen a al perfección, pero que te los hurten.

No podrás acceder a los datos para culminarlo. Así que la recomendación es que hagas una copia de todo y lo alojes en la nube, allí estará a salvo. Procura anotar las claves en un lugar seguro para no olvidarlas.