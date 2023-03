“No me interesa”: joven revela razones para no convertirse en mamá y recibe apoyo de otras mujeres

La sociedad está cambiando tanto que si una abuela escuchara los argumentos de algunas personas de esta generación moriría de un infarto.

Resulta que en la actualidad ser madre dejó de ser prioridad para muchas mujeres, inclusos algunas dejan claro que no lo serán nunca y con razones de peso.

Es el caso de una joven modelo argentina que dejó claro a través de un video en TikTok las 7 razones por las que no quiere tener hijos y prefiere solo criar a su perro.

Se identifica en la red social china como @lumena. Lumena y dice que sus razones “son válidas” y hasta las enumeró en el video por orden de importancia.

Las 7 razones para no ser mamá

La primera “y primordial” es que no tiene paciencia ni humor para soportar a los bebés.

“Para tener una criatura, me parece que tenés que tener un humor y una paciencia que requiere de mucho esfuerzo. Yo no los tengo, mi humor cuelga de un hilo todos los días de mi vida”.

La segunda, simplemente no le gustan los niños, “ni ajenos, ni propios, ni familiares. (...) No me gusta que lloren; no los tolero”.

Le desagrada que la gente les hable “como tontos”, está en el tercer lugar, pues no le gusta hacer voces graciosas.

En cuarto lugar, está el tema económico porque solo quiere invertir su dinero en sí misma.

El quinto lugar lo ocupa el parto, pues le parece traumático y la idea de una cesárea tampoco la atrae porque no quiere ninguna incisión en su cuerpo.

Otro punto es que ella se siente incapaz de cuidar a un niño, prefiere cuidar a su perro.

La última es que le da asco limpiar “la caca”. “No me interesa”, dijo.

Hasta el momento el video lleva 23 mil reproducciones y muchas de las seguidoras apoyaron sus razones. “Yo tampoco quise ser mamá. Coincido en muchas cosas”.

Otra la apoyan, pero por cosas de la vida les tocó ser mamá y esto plantea: “Yo decía lo mismo y acá me ves, con mi bebé de un año. ¡¡¡No es para tanto!!!”.