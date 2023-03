Hombre llevó a su mamá a su primera cita y ella rechazó a la mujer porque “no puede mantener a su hijo”

La joven fue rechazada por la madre de su cita por no tener dinero suficiente (TikTok: @pau_35c)

Una joven fue rechazada por la madre de su cita al no tener el poder económico para mantener a su hijo, luego que esta asistiera como acompañante a la primera vez que salieron juntos.

Llevó a su madre a la primera cita con una chica

El inigualable caso fue contado por una usuaria de TikTok identificada como Pau Barrera, quien relató de manera detallada como ocurrieron los hechos.

Conforme relata de manera breve, tenía planificado verse con un chico para su primera cita en un restaurante, pero desde que llegó, notó algo diferente y raro. “Me dice ‘ya hay que entrar porque nos están esperando’, y yo... ‘bueno’, quién sabe quién, pero vamos”.

Entrando al local de comida, se percató que al fondo del lugar había un gabinete con una señora sentada, “ya no había más espacio, entonces dije ‘¿nos sentaremos ahí?”, explicó. “Efectivamente, nos sentamos con esa señora”, quien era la mamá del joven.

La madre quería ver si la joven podía mantener económicamente a su hijo

“Yo, sacada de onda y él que me dice ‘mira, te presento, ella es mi mamá’... ¿cómo que tu mamá?”, relata. “Y yo, por cortesía, la saludé

De acuerdo con la tiktoker, la cita transcurrió con la señora haciendo todo tipo de preguntas, pero siempre relacionadas con el dinero y la situación económica actual de ella.

“Me pregunto qué cuánto ganaban mensualmente mis papás (...) y luego me preguntó que, si mis papás estarían dispuestos a mantener a mi novio y yo así de ‘señora, si a duras penas pueden conmigo’... yo creo que no, eso no se va a poder”, recuerda.

La extraña historia se hizo viral en TikTok

Y, así fue durante toda la comida, lo cual no le gustó y la hizo sentir incómoda, hasta que llegó el momento de pagar la cuenta y ocurrió otra situación extraña.

“Llega la cuenta... y la señora me dice ‘¿nos vamos de mitades?’ y yo así de ‘señora, yo comí como 300 pesos, usted y su chamaco se echaron como, mínimo, 2 mil pesos habían comido’... y yo así como de ‘no, señora, cada quien paga lo suyo’”, lo que generó la desaprobación de la mujer.

Después de la cita, el joven decidió hablar con la chica para rechazarla a pedido de su madre.

“Me caíste muy bien, me gustas mucho, estás muy bonita... pero mi mamá cree que no me puedes mantener...”, le dijo de manera directa.

La respuesta de Paula fue inmediata: “pues alguien va a estar muy pen... como para quererte mantener, si tú quieres eso, mejor búscate un sugar o quédate con tu mamita”, finalizó.