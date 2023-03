Horóscopo chino: un golpe de suerte cambiará la vida laboral de cinco signos este 2, 3, 4 y 5

En estos primeros cinco días de marzo, la suerte en material laboral estará influenciada por la conjunción de Mercurio y Saturno, que se desarrolló este 2 de marzo durante el alba. Hasta el 5 de marzo, las mujeres nacidas en los años del Buey, el Conejo, la Serpiente y el caballo, tendrán muchísima suerte.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Con empleo: Son los días perfectos para demostrarle a los jefes cuánto vales y para esto tendrás que enseñarle todo lo que has hecho durante este tiempo, que tus trabajos fueron impecables por lo que mereces ese ascenso o aumento de sueldo. Si no logras moverle al fibra a ellos, pues renuncia y busca un lugar en el que valoren tus méritos y tiempo.

Sin trabajo: Estás cansada de buscar y siempre obtener una respuesta negativa, pero no decaigas en esta última fase porque es cuando realmente viene lo positivo para ti. Mientras espera, cultiva tu conocimiento y perfecciona tus técnicas.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Con empleo: Contagiarás a todos con las buenas vibras que te dejó la conjunción planetaria. Ese brillo será suficiente para ser feliz y sentirte cómoda, y para darle un poquito de luz a personas a tu alrededor que necesitan atención.

Sin trabajo: Antes de que se acabe marzo tendrás ese trabajo que tanto quieres, tu estatus cambiará y eso es un gran plus. Sin embargo no lo conseguirás sin estresarte, ya que te pedirán un documento que no tienes a mano, pero saldrás airosa.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Con empleo: Pese a lo cansada que te sientes, las energías del cosmos te darán el empuje y la fuerza que necesitas para terminar con tus asignaciones. Aprovecha para crear porque tendrás mucha fuerza que explotará con grandes ideas.

Sin trabajo: A veces, a la primera no se obtiene lo que uno quiere, pero esto solo es un trampolín para conseguir algo mucho más importante y trascendental. Acepta ese trabajo, porque es posible que conozcas a alguien que te acerque a tu verdadera meta.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Con empleo: No solo ganaste un buen empleo, sino muy buenos compañeros de trabajo, incluso, excelentes amigos que te llenan el alma y te acompañan a hacer lo que tanto te gusta. Lo mejor de todo es que hacen un equipo formidable.

Sin trabajo: La austeridad se borrará de tu vida con los hilos que movieron estos dos planetas, pero solo será necesario que modifiques la forma en la que piensas. No todo está caro o es inasequible, simplemente en ese momento no lo puedes adquirir.