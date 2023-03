Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará del 28 de febrero al 6 de marzo 2023

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Jerathel

Cuando desde el corazón buscamos el arrepentimiento por los errores cometidos, encontramos paz mental y sabiduría para avanzar, pero debemos ser muy prudentes con las palabras porque podemos herir seres queridos. Jerathel es el ángel que con su luz dorada te ilumina para que estés en armonía.

Tauro

Arcángel Nuriel

Tras sanar heridas, encuentras ese alguien especial que te llenara de amor, compresión y confianza. Deja el pasado a un lado y busca más acercamiento para que sientas como el amor lo sana todo. No temas a una nueva experiencia e invoca a Nuriel para que te proteja con su luz divina.

Géminis

Arcángel Jofiel

Hay situaciones que te llevan a cambiar y a seguir por un camino diferente al propuesto. No te sientas mal si no logras lo que quieres, siempre hay soluciones y las vas a encontrar en la medida que te esfuerces por mejorar tu como persona. El ángel Jofiel te ayuda a descubrir desde tu corazón como actuar.

Cáncer

Arcángel Haniel

La sutileza y la prudencia deben ser en estos momentos los elementos para lograr avanzar en tus metas. No permitas que lo que digan o hagan los demás te detengan en el camino. No temas a tomar decisiones o dar el primer paso, tu intuición te va a ayudar. Pide al ángel Haniel su protección para seguir adelante.

Leo

Arcángel Metatrón

El amor y el compromiso por los tuyos te da mucha fuerza para luchar por ese objetivo que te llevará a la prosperidad. La humildad y la generosidad siempre deben estar presentes, pero eso no significa que otros quieran hacerte maldad. Tú sabes cómo protegerte. Invoca al ángel Metatrón para que su poder sea energía positiva para ti.

Virgo

Arcángel Remiel

La familia necesita de tu ayuda y tu comprensión. Tu fuerza de voluntad y liderazgo es lo que los mantiene en pie para seguir adelante. Eres inteligente y bondadosa y eso tr ayudará a encontrar la mejor solución a la situación que están viviendo. Pídele al ángel Remiel sabiduría para ayudar a los tuyos.

Libra

Arcángel Sariel

Eres un ser maravilloso y por eso tienes que reflexionar y entender que te mereces lo mejor. No dejes que el desánimo y el miedo te detengan en tu camino y tampoco permitas que otros te hagan daño. Tu necesitas sanar. Invoca al ángel Sariel para que le de paz a tu corazón y desde el amor avanzar.

Escorpio

Arcángel Raguel

Es un momento de mucha fortaleza y poder porque todo está saliendo como esperabas, pero la humildad y la generosidad no la puedes perder. Tu corazón tiene que ser fuerte, pero también amoroso. El ego no es buen consejero. El ángel Raguel te ayudará a no desviarte del camino del bien.

Sagitario

Arcángel Uriel

Tu eres la única persona que puedes buscar la solución a ese problema que te tiene preocupada y te paraliza. No permitas que la desesperación te invada y solo tomate el tiempo para reflexionar y si hay que enmendar errores, entonces adelante. El ángel Uriel estará a tu lado para ayudarte cuando sientas que ya no puedes.

Capricornio

El arcángel Raziel

Irradias energía positiva, sientes que el haber cumplido con el objetivo te libera de una carga enorme y ahora puedes avanzar con tranquilidad y gratitud. Pero siempre debes actuar con prudencia porque hay alguien que quiere poner piedras a tu camino. Pide al ángel Raziel que te acompañe e ilumine tu camino.

Acuario

Arcángel Miguel

La determinación y la firmeza tienen que ser tus armas para poder solventar eso que te mantiene preocupada y que es importante para que llegue al hogar la armonía. No tengas miedo de actuar, toma la decisión sin necesidad de pasar por encima de los demás. Tu puedes hacerlo con la cautela que merece. Pide al ángel Miguel con su espada poderosa que te proteja.

Piscis

Arcángel Gabriel

Si tienes dificultades para resolver tu situación familiar, busca ayuda y sana el corazón de rencores. Llénate de coraje para asumir los errores y desde la humildad resolver todos los problemas que les quitan la paz y la armonía. Gabriel es el ángel que te da fortaleza para seguir adelante.