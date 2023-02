Horóscopo: Estos son los signos que más mienten y cómo no caer en su juego

Ningún ser humano habla 100% con la verdad a lo largo de su vida, todos hemos mentido alguna vez, sin embargo, hay algunas que lo hacen con mayor frecuencia que otros, ya sea para manipular, quedar bien, no hacer daño, pero al fina terminan generando en los demás una percepción de su vida, que será muy difícil de cambiar, porque una vez que la confianza se pierde resulta complicado volver a tenerla. Esto ocurre con las nacidas en los signos de géminis, libra y capricornio.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las mujeres nacidas en este signo tienden a decir más mentiras y manipular a través de ellas. Son unas expertas es usar pequeñas verdades para sostener sus grandes mentiras, es por esto que a muchas personas le resultan desenmascararlas. Son muy cuidadosas con los detalles y manejan muy bien su lenguaje corporal. Esto lo hace especialmente cuando se siente insegura, vulnerada o que lo que tiene es poco para lo que merece, entonces elabora mentiras que le permitan vivir o crear algo que no existe.

Pero para no caer en su juego, es buscando los detalles de esas situaciones que consideras que son mentiras, pues ellas tienden solo a enfocar en algo más general.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Al contrario de las geminianas, las mujeres de Libra se elaboran todo un cuento, súper detallado y tienden a dar una explicación tan extensa aunque no se le esté pidiendo, dejando ver así que está tratando de ocultar o escudarse en algo irreal para quedar bien ante los demás, porque le importan mucho cómo es percibida y qué es lo que esperan de ella.

´¿Cómo descubrirlas? pues haciéndoles preguntas de control, reformular al duda de modo que esto permita ver la inconsistencia de sus falacias. Según Joe Kenda, teniente del Departamento de Policía de Colorado Springs, en EE.UU, una forma fácil de atraparlas es haciéndoles preguntas inocentes, de acuerdo a unas declaraciones que ofreció a la BBC Mundo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ellas usan con frecuencia la mentira para tapar sus emociones, para no mostrarse vulnerable, para no herir a los demás. Prefieren quedar como mentiras, que como la causante de algún dolor en otro. Pero lo que no piensan es que sus mentiras también destruyen, lastiman porque las personas que las rodean buscan que sean genuinas, que hablen con sinceridad aunque duela.

Aunque de sus bosa salgan hecho falsos, pues del resto de su cuerpo no, es el único que siempre dirá la verdad, es por esto que se debe estar atento a sus manos, a dónde hace contacto visual, qué parte de su rostro se toca, como la nariz, por ejemplo.