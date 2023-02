Horóscopo chino: Los que debes evitar para la mala suerte en la cuarta semana de febrero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Procrastinar. Tienes que dejar esta conducta de lado cuanto antes porque te está robando muchísimo tiempo valioso, que puedes emplear en hacer cosas verdaderamente productivas y que te generen dinero. La procrastinación aleja todas las buenas energías.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Rodearte de persona perezosa. La junta siempre tiene influencia en cada uno de nosotros, si quieres triunfar o lograr lago, pues debes estar con personas que estén en la misma sintonía, que quieran lo mismo que tú y quieran esforzarse.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hablar mucho y hacer poco. Tienes que hacer coherente con todo lo que sale de tu boca, porque todo eso influye en la atracción de la abundancia. Planifica y haz las cosas una por una, sin querer abarcar mucho, pues terminarás abandonando eso y fracasando.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Ser sorda ante los buenos consejos. Cuando alguien se acerca y te da una sugerencia positiva y constructiva no es porque desea criticarte y minimizar lo que haces, sino todo lo contrario: busca tu grandeza y que avances rápido en el camino.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Renunciar a aprender. Si crees que eres “demasiado vieja” o cuentas con el tiempo para hacerlo, pues estás atentando contra tus propios éxitos, porque para alcanzar la fama es necesario tener conocimiento, sumar aprendizaje. Lo importante es que te busques buena fuente para aprender.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ser negativa. Quizá en tu vida las cosas no han sido fáciles y es por esto que desde esa perspectiva analizas todo, pero tienes que deslastrarte de eso y comenzar a ver la vida desde el punto de vista positivo. No se trata de ser optimista empedernido, pero tampoco catastrófica.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

No tener una escucha activa. Cuando estás tan distraída, no prestas atención a lo que realmente se pide, se quiere y es cuando empiezas a cometer los errores, afloran las suposiciones y el rumbo hacia lo positivo cambia drásticamente. Presta atención a lo que te dicen y verás que todo cambia para mejor.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Compararte con los demás. Esto solo hará que frenes drásticamente tu andar hacia la meta. Al compararte con otro comenzarás a ver tantas “fallas” que no son ciertas, pues cada quien tiene una estrategia, una forma de ser, un don y su propio tiempo que medirse solo disminuirá tu confianza.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Olvidar las soluciones rápidas. Tienes que hacer todos los días mejoras a tu vida, por pequeña que seas estas te darán mucha ventaja sobre los demás, porque te vas perfeccionando y los problemas se hacen cada vez más pequeños y manejables.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tener solo lo indispensable. Ser austera toda la vida solo te llevará a tener una vida llena de carencias, donde la abundancia no será jamás tu amiga, porque has demostrado que no lo quieres, pero en realidad lo necesitas. Así deja de lado esos pensamientos.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Abarcar todo. Cuando te da miedo soltar y por eso siempre tienes tus manos ocupadas, por si algo llegará a pasar, pues lo único que sucede que el cosmos pasa de largo y no te otorga nada, porque tienes tus manos llenas, por cierto, de cosas y creencias que ya no te son tan útiles.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No creer ti. Si ni tú misma te das el valor que mereces, pues nadie lo hará. Todo empieza por ti, además que eso se proyecta, se siente. La seguridad con la que puedes llegarle a otro para ofrecerle, venderle, pedirle o plantearle dependerá de cuánto crees en lo que haces y su potencial.