Venus y Neptuno bailan juntos en el cielo y activan la suerte de 5 signos el 18 y 19 de febrero

A partir de este 15 de febrero los planetas, Venus que representa el amor y Neptuno los sueños, ideales y creencias bailan juntos en el cielo y será el momento propicio para perfeccionar las cosas que hemos trabajado y planeado durante muchos meses.

5 signos de la rueda zodiacal se verán beneficiados por la conjunción de estos dos planetas porque han tenido la paciencia suficiente para esperar el momento y han enfrentado todas las pruebas para lograr la fortuna y el bienestar económico que van a gozar a partir de este fin de semana.

Aries

Estás muy fuerte y con muy buena energía tras venir de largos meses esforzándote y luchando por salir delante de una crisis que te tocó por mucho tiempo. Estás ilusionada con todo lo que estás planificando y con esos nuevos proyectos que serán tu punta de lanza para crecer en lo profesional y mejorar considerablemente tu economía. Nunca pensaste que llegaría el día en que te reconocieran por todo lo que has hecho y que, además, tu vocación te daría la posibilidad de sentirte desahogada en tus finanzas.

Géminis

La suerte está de tu lado a partir de este momento porque todos los negocios y proyectos en los que estás trabajando van a dar los frutos que esperabas. Estabas impaciente, llena de preocupación y estresada porque sentías que nada funcionaba y de repente te atreviste con unas nuevas estrategias y el rumbo cambió hacia el éxito. Así que aprovecha esta buena racha, el dinero que vas a recibir y ahorra porque en el futuro vas a invertir en algo en lo que has soñado y se te va a dar con mucho éxito.

Capricornio

La conjunción de Venus hará que el amor fluya, pero Neptuno bailando cerquita te vuelve muy proactiva y creativa y activa considerablemente tus relaciones laborales. Vas a reunirte con gente de poder que al plantearle el emprendimiento que tienes en mente van a poner toda la confianza en ti y te van a dar ese préstamo que necesitabas para echar adelante el negocio. Con ello vas a conseguir arrancar y verás que al pasar de los meses estarás feliz de la producción y de las buenas ganancias que vas a recibir.

Acuario

Alguien que viene de tierras lejanas está dispuesto a invertir en el negocio que no has podido arrancar. Es el momento de hacerlo porque tienes a todos los astros a tu favor. Va a ser tan vertiginoso el incremento de tus finanzas que no lo vas a creer. Pero debes enfocarte en trabajar muy duro para saldar deudas, quedar bien con quien te ha dado la mano y hacer crecer con inteligencia y buenas estrategias el proyecto por el cual lo estás dando todo. Atreverse, pero con mucha cautela para no perder oportunidades en el camino.

Piscis

La influencia del sol en tu signo y estos dos planetas juntos harán que todo lo que te propongas salga a pedir de boca. Recibirás la noticia que tanto esperabas de un ascenso que te dará la fuerza y la energía para armar el equipo perfecto y arrancar esos negocios que pondrán en tus manos. El dinero va a fluir de tal manera que alcanzarás varios sueños que tienes en tu vida personal, incluso podrás ahorrar para invertir en el futuro en un bien inmueble que consolidará a tu familia.