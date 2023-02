Travel bloggers ecuatorianas comparten los destinos más icónicos de Ecuador para este feriado de carnaval

El feriado de carnaval está a menos de 48 horas de comenzar, y ya sabemos que dejaste para el último el destino al que irás o simplemente no sabes. Aquí te contamos algunas ideas que travel blogger ecuatorianas comparten por Instagram.

Recuerda siempre tomar en consideración las condiciones climáticas de cada lugar para que la ropa que lleves no sea una excusa que no te permita disfrutar. Además no olvides usar bloqueador así sea un lugar frío.

Quito

Si tu plan está dentro de la ciudad, no te preocupes. Estoy segura de que no conoces Quito tan bien como crees, así que esta puede ser la oportunidad para recorrer cada rincón de La Carita de Dios.

Guayaquil

¡Qué rico calor! No te puedes perder visitar una de las ciudades más importantes de Ecuador. Tiene sitios que los puedes recorrer de manera gratuita y son perfectos para tomarte fotos increíbles. Sin embargo, los precios no son altos y que mejor que apoyar a la economía nacional.

Cuenca

La Atenas de Ecuador es una de las ciudades más lindas e importantes del país. El Centro Histórico, La Catedral y otros sitios de la ciudad son un espectáculo. En cada lugar amarás tomarte fotos y guardar esas memorias.

Esmeraldas

Imponentes playas son parte de esta provincia del país. Cada rincón es una oportunidad para relajarte y disfrutar de lo maravillosa que es la naturaleza.