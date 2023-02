Horóscopo chino: los consejos que deben seguir los signos para mejorar su suerte en febrero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Es hora de tomar decisiones. Ya has aplazado demasiado la acciones, lo que debes hacer para ir detrás de esas cosas que sueñas, solo es que tienes tanto miedo que prefieres evadir, para tratar de convencerte que ya no está, pero estás muy errada. Enfrenta tus temores.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Buscar asesoría legal o financiera. Estás o te meterás en un lío ligado al dinero por lo que tendrás que acudir a algún experto en el tema para que indique qué es lo mejor que se puede hacer en casos por el tuyo. Si es posible, busca más de dos opiniones, así irás segura para salir de este inconveniente.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Cobra por adelantado tu trabajo. Si vas a realizar algún empleo u ofrecer un servicio extra, exige un pago inicial o total, ya que de no ser así, solo perderás tu tiempo y material. Te quieren ver la cara de tonta, pero tienes que mostrar astucia, aunque tenga rostro de ángel. Con tu dinero no se juega.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Usa tu carisma a tu favor. Ser genuina y esa gracia tan particular hace que muchas personas caigan rendidas ante ti porque confían en tu palabra. Ahora bien, deberás usar esas cualidades si quieres mejorar algunos aspectos de tu vida como el amor o el empleo.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Cuida tu salud. Pasas mucho tiempo sentada o parada y esto se está afectando tu bienestar, ahora te cansas más rápido y esto es a causa del sedentarismo. Tómate aunque sea 30 minutos para caminar o andar el bicicleta, al cabo de un mes notarás mejoría. Tu ánimo cambiará también.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Evita discutir por temas superfluos. Ya sean con tu familia, tu pareja o tus compañeros tienes que dejar de lado esas pelas por cosas tan sencillas y simples que se pueden resolver sin tanta algarabía y show. Es hora de que te ocupes de asuntos más importantes y que pueden dejar más enseñanzas.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Aunque estés cansada, no disminuyas el ritmo. Todos saben lo que te has sacrificado por este proyecto en el que has puesto el alma y el corazón, pero ya falta poco para terminarlo y no es momento de ir más lento, porque se necesita que el ritmo siga igual para que llegues victoriosa.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Que la prudencia sea tu amiga. Guarda y respalda toda la información que entregues, hazlo con fecha y hora para que ante cualquier eventualidad tengas tus pruebas a la malo. Hay alguien que está detrás de tus pasos, para hacerte caer porque no soporta tanto brillo que proviene de ti.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Está atenta a la causalidad. En el momento menos pensado e indicado, recibirás esa señal que estás esperando para enrumbar tu vida, por lo que debes estar muy atenta para descifrar el mensaje y aprovechar lo que el cosmos te quiere decir, para que puedas actuar conforme a eso.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cada quien necesita su espacio. Aunque tengas mucha confianza con tu pareja y lo ames infinitamente, él también quiere tener un momento para él, su propio espacio, y esto no quiere decir que no te quiere, sino que está viendo en riesgo su individualidad, y esto lo aterra.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cuida tus energías positivas. Por estos días hay quienes quieren alterar tu paz y equilibrio, pero debes ponerle un límite, porque te costó mucho llegar al estado en el que te encuentras. Si es necesario, reconéctate con la naturaleza para que puedas mantener intactas tus vibras.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Siempre es mejor hablar. El silencio es muy poderoso, tanto así que a veces puede llegar a resultar violento, por es necesario que siempre converses tus necesidades y molestias, en vez de guardar para ti, porque te estás causando daño, te llenas de cosas que después ni sabes por dónde empezar.