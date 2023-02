De película: Todas las exparejas del novio se unieron para destruirlo el día de su boda

No se trata de una escena de una película de TNT, sino de un hecho de la vida real. Un hombre en China pasó la vergüenza más grande de su vida en uno de los días más importantes;: su boda. Un grupo de una nueve mujeres furiosas tomó la justicia por sus manos y decidió humillarlo como un día él hizo con cada una de ellas. El video ahora es viral.

El día tan esperado para cualquier mujer llegó, la novia se preparó aceptar por siempre al hombre con quien estaría hasta que la muerte los separé, pero no sabía que su pareja había tenido un pasado bastante oscuro con sus exnovias, a todas les fue infiel, las hizo llorar al jugar con sus sentimientos.

Mujeres se unen para acabar con la boda de su exnovio en China Imagen de Ha Xia en Weibo

Esto llevó a que todas se unieran para planificar su gran venganza. El hombre de apellido Chen llegó al altar junto a su prometida, pero afuera unas mujeres en dispusieron en silencio en una fila sosteniendo una gran pancarta de protesta: “Somos el equipo de las exnovias de Chen. Hoy te destruiremos”.

La curiosa protesta ocurrió el pasado 5 de febrero en aldea de Hengdi, del condado de Zhenxiong, provincia de Yunnan. Fue grabado por algunos invitados y se filtró en las redes sociales esta semana, corriendo como pólvora por todo el mundo. Lo que ha causado el rechazo de algunos internautas.

Arrepentido de sus actos

Ante semejante boicot de su boda, la novia enfurecida y sus padres de inmediato le pidieron explicación a Chen, afirmó el diario South China Morning Post. El hombre tuvo que detallar todo lo que había ocurrido con ellas.

A la prensa trascendió que admitió que fue un mal novio en su pasado, por lo que manifestó: “Me dio mucha vergüenza. Ahora mi esposa recién casada se ha peleado conmigo. (...) Era inmaduro cuando era más joven y lastimé a muchas chicas”.

Pese a esto, no ofreció una disculpas a sus exparejas, quienes a pesar del tiempo aún se sienten heridas y desconfían de todos por su traición. Además de esto también hizo un llamado a todos los hombres: “Sean fieles a sus novias y no las engañen por si en el futuro ellas deciden airear su despecho, estarás acabado”.

En el video, ellas trata de restregarle la pancarta, mientras él quiere detenerlas sin borrar la sonrisa incómoda de su rostro. La esposa permanece fúrica a su lado y los invitados no para de reír.

Repudio y show

A través de Youtube, los internautas occidentales reaccionaron ante el viral video y afirmaron: “Por mas que odie muchísimo a mi ex no haría una ridiculez como esa. La que queda como una estúpida resentida que no pudo superarlo soy yo”, “Me parece armado, como sorpresa para los novios .Él se ríe, se acostumbra ésas bromas para viralizar en las redes!”.

Pese a que él afirmó que había sido un inmaduro, no se disculpó con las mujeres. Se desconoce si su esposa pidió el divorcio.