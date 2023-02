¡Con ellos no 😡! Argentinos se quejan de los perritos rescatistas que mandó México a Turquía

TikTok es una de las aplicaciones más populares en los últimos años. Algunos usuarios usan este espacio para crear videos donde dan su punto de opinión sobre temas relevantes. Tal como la argentina que llamó ególatras los mexicanos por siempre querer llamar la atención de todo el mundo.

Te recomendamos: ¡Una vida más! Rescatan a bebé de escombros por sismo en Turquía

La mujer contó, en menos de un minuto, que estaba harta de todos los clips que hay en redes sociales donde el tema central son los caninos mexicanos que fueron enviados a Turquía para apoyar en las labores de rescate. La dama expresó que los lomitos no son héroes , simplemente son un apoyo para el país asiático.

“Ustedes no están ahí para ser héroes, ustedes están ahí para ayudar a la gente de Turquía. Ególatras.”, son las palabras exactas que dijo la internauta. Alejandra, nombre que lleva la cuenta, explicó que fueron 40 países, mas los mexicanos están con “el perrito”.

La mujer expresó que cuando Argentina ganó el mundial, los mexicanos no dejaron de realizar comentarios de burla y desprecio por la hazaña deportiva: “Nosotros cuando ganamos el mundial, las puteadas de la gente de México fue brutal”.

Sigue leyendo: ¿Hizo bien? Policía dispara a joven que lo atacó con su macana

Antes de finalizar la grabación, la usuaria aseveró que “Ahora ustedes (los mexicanos) joden. Ni una palabra por la gente de Turquía, es ‘nosotros los héroes’. Ególatras”. La grabación de los hechos se viralizó de gran manera que la mujer decidió eliminar el video tras la gran ola de mensajes que recibió por sus comentarios.