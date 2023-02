Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de febrero del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 10 al 12 de febrero del 2023.

Aries

Fin de semana de reinventarse y empezar un nuevo ciclo en todo lo que te rodea, sobre todo, alimentar lo espiritual en tu vida. Será un viernes en el que te recuperarás de pérdidas emocionales y cerrarás círculos amorosos. Recuerda que estás en tu momento de crecer más como persona y dejar todo lo negativo atrás. Trata de acudir a reuniones estos días para que tu energía se renueve y estés con mejor ánimo. Tendrás una junta familiar para comprar una casa o cambiarte de ciudad o país. Llegará un amor del signo Géminis o Capricornio que hablará de formalidad contigo. Cuídate de problemas de pulmones o gripe, acude con tu médico y trata de mantenerte siempre saludable. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 29. Trata de vestirte de colores fuertes para que te llegue más amor y abundancia.

Tauro

La buena suerte te acompañará el fin de semana, solo concéntrate en lo que deseas para ser feliz y así poder llevarlo a cabo. Será un viernes de estar con algunos compromisos de trabajo y juntas con tus gerentes por cambios de puestos, pero tú gozarás de una excelente estabilidad laboral. Recuerda Tauro que estás en tiempo de renovación espiritual y esto te ayudará a crecer más como persona. Los que tienen pareja, pasarán unos días estables, y a los que están solteros les llegarán amores nuevos y apasionados. Te buscarán para salir de viaje con tu familia, trata de tomar un curso de ventas o administración los fin de semana y no dejes que te manipulen, menos tu pareja. No olvides que lo mejor de tu signo es tu carácter. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 27, tu color es el verde.

Géminis

Gozarás de muy buena actitud a lo largo del fin de semana y por fin decidirás ponerte a dieta y empezar una rutina de ejercicio, recuerda que a tu signo le gusta mucho presumir su cuerpo y vestir bien, así que no lo dudes, estás a tiempo de empezar a cambiar de hábitos y ser más saludable. Vivirás un viernes de energías positivas a tu alrededor, lo que te ayudará a crecer más económicamente. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 17, trata de usar más los colores amarillo y verde para estimular la suerte. Será un sábado de conocer personas muy compatibles con tu signo, así que no te niegues al amor, pues ya es tiempo de que tengas una pareja. A los Géminis que están casados les vendrá un embarazo en puerta. Domingo de estar con la familia y salir a pasear; cuídate de problemas de chismes.

Cáncer

Serán tres días para poner en orden tus ideas y sentimientos, recuerda que a tu signo le duele mucho cortar con su pareja y comenzar de nuevo, pero, cuando ya no se puede estar en paz, es mejor separarse y recordar lo importante que fue en tu vida. Este viernes vendrá a tu vida una fuerza espiritual en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa y verás que en todo te irá de lo mejor. Si tienes algún problema legal, es momento de solucionarlo con éxito. Ten cuidado con los problemas de intestino y trata de seguir con tu dieta más saludable para que no te enfermes mucho. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 13 y 40. Usa mucho los colores rojo y azul para atraer la suerte. Te invitarán a una fiesta este domingo y te divertirás mucho.

Leo

Este viernes será un día especial para tu signo, pues es cuando todas las energías positivas estarán de tu lado, lo que indica que puedes realizar todo lo que tengas en mente. Serán días de irte de viaje, recuerda que tu signo es de fuego y eso lo hace ser muy viajero; siempre disfruta de la vida. Te invitarán a una fiesta este sábado, asiste porque te divertirás mucho. Si eres Leo casado y con hijos, serán unos días para pasarla de lo mejor con ellos, recuerda que lo más importante es la familia. A los Leo que están solteros les vendrá un amor del signo de Piscis, Aries o Sagitario, el cual será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 39. Trata de usar más el color naranja y blanco para estimular tu suerte. Ya no regreses con amores del pasado, es mejor cerrar esa página y empezar de nuevo.

Virgo

Fin de semana de analizar tus ideas hacia el futuro y tener más fuerte tu economía, recuerda que tu signo está en el momento ideal de ser alguien grande en la vida, solo trata de confiar más en tu potencial y verás que lo lograrás. Este viernes tendrás unos cambios repentinos de trabajo, así que trata de poner tu mejor actitud y solucionar todo en el momento; si ya no te sientes a gusto, es mejor buscar uno mejor. Recibirás una invitación para una fiesta este sábado con tus amigos, asiste, te vas a divertir mucho. Cambiarás tu look y empezarás a hacer ejercicio, a tu signo Virgo siempre le gusta llamar la atención. Harás unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y deudas. Te buscará un amor nuevo en estos días para salir. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18, cuídate de problemas del sistema nervioso o de las hormonas.

Libra

Este viernes será un día lleno de buenas noticias porque lo que creías perdido regresará a tu vida. Como tu elemento es aire, eso te hace el más sociable y carismático, por eso siempre te invitan a fiestas y destacas por ser el mejor anfitrión de las reuniones. Recuerda que te rige la lucha constante por progresar y darte a notar, pero trata de ser discreto con tus planes para que no te llenes de envidias. Recuerda que es mejor quedarte con el que te quiere y te haga sonreír, para ello tus signos más compatibles son Cáncer, Aries y Géminis. Fin de semana de trabajo extra y arreglar asuntos de tu coche. Te compras ropa nueva y cambias de look. Recibes dinero extra por la venta de una casa. Tus números de la suerte son 23 y 40, usa más los colores rojo y amarillo en tu ropa para estimular la suerte.

Escorpión

Fin de semana con energías positivas, este 11 de febrero empieza una nueva etapa de prosperidad, solo tienes que mentalizarte en lo que debes hacer para crecer en lo laboral. Si estás en planes de sacar un crédito para una casa o coche, no lo dudes más porque lo vas a conseguir sin problemas y con buenas condiciones. Te busca un amor lejano para visitarte. Ten cuidado con problemas de piel o por alguna infección de transmisión sexual. Los Escorpión que están solteros conocerán personas muy afines del signo de aire. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 12 y 55, usa más los colores azul y blanco para que atraigas a la suerte. Cuídate de los chismes en el trabajo, trata de no platicar tus problemas personales. Cuidado con las pérdidas de tu celular, trata de ordenar todos tus documentos porque los vas a necesitar estos días.

Sagitario

Eres el signo más carismático del Zodiaco, esto te hace tener éxito en todo lo que realizas, pero debes controlar tu temperamento y no ser tan controlador. Necesitas darle su espacio a los que te rodean y a ti mismo para que no sientas que te ahogas en un vaso de agua y puedas salir adelante de cualquier obstáculo. El viernes tendrás muchas energías positivas a tu alrededor porque tendrás en las manos un nuevo contrato de trabajo. Tu suerte en juegos de azar será con los números 01 y 19, y con los colores gris y verde. Será un fin de semana con mucho trabajo extra y pondrás en orden tus ideas para un mejor futuro. Un nuevo amor de Tauro o Leo te invita a salir, esto te llenará de ilusión, los Sagitario que están en relación de pareja seguirán muy estables. Te invitan a salir de viaje para la próxima semana.

Capricornio

Eres el más tenaz del Zodiaco, casi nunca te das por vencido en ninguna circunstancia y siempre buscarás tener la razón de todo lo que propones. Como tu elemento es de tierra, eres terco, pero a la vez muy inteligente y exitoso. Este viernes será de mucho trabajo porque tendrás revisiones, solo trata de controlar tu enojo con tus compañeros y sacar todo adelante. Fin de semana para sentirte muy querido por todos los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa. Los Capricornio solteros tendrán un amor muy compatible de Aries o Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, y tus colores son morado y negro. No platiques tus planes, recuerda que las envidias se dan en todas partes. Un amor del pasado te busca para volver, no lo hagas porque es mejor seguir adelante con tu vida personal.

Acuario

Tus números de la suerte son 27 y 45, tus colores el rojo y naranja. Festejarás tu cumpleaños con tu familia y amigos, recuerda que eres el signo más querido y siempre vas a tener personas buenas a tu alrededor. Eres el signo que siempre tiene la solución para los problemas de los que te rodean. Por eso siempre das el consejo indicado, pero eso no evita que tengas pensamientos a la defensiva de cualquier comentario negativo. Viernes para sentirte cansado de la misma rutina, recuerda que a tu signo siempre le gusta estar en movimiento y busca cómo obtener el éxito laboral. Te busca un amigo para hablarte de tener una relación, Acuario es muy atractivo y eso provoca que las personas se enamoren de él, te recomiendo que pongas claros tus sentimientos para saber con quién puedes tener una relación de pareja.

Piscis

Eres el signo que siempre piensa ser feliz y tener una familia a su lado. Eres el último signo de agua y por eso siempre piensas en los demás y ellos te consideran líder social y espiritual. Te recomiendo estudiar para ser médico, o busca un empleo como servidor público, aunque también eres muy bueno para la comunicación por tu talento natural. El vieres tendrás muchas juntas de trabajo para cambiar de puesto, así que no te desesperes porque tendrás aumento de sueldo y una mejor categoría laboral. Tu dedicación está dando frutos, solo trata de no platicarlo para que no te llenes de envidias. Fin de semana con muchas fiestas para salir con los amigos a divertirte. Recuerda que no debes ser tan rencoroso con ese amor del pasado, trata de hablar y quedar en paz. Tus números de la suerte son 09 y 27, tus colores celeste y verde.