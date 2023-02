Horóscopo de hoy: domingo 5 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Necesitas hacer cambios en tu casa para mover las energías. Mueve de lugar los muebles, prende incienso, llena de alegría cada rincón para que el aura positiva llegue a ti y tu vida y los negocios fluyan. En el amor, el universo estremecerá tu vida amorosa y te hará salir de la monotonía, así que prepárate para un día lleno de pasión.

Tauro

Estás en un momento de cambios en tu vida profesional, buscando nuevos horizontes y experimentando estrategias que te traerán beneficios económicos muy buenos. En el amor, tendrás un encuentro con varios amigos, pero hay uno con el que te sentirás tan a gusto que podría cambiar tu vida para siempre. Es esa química que los va a envolver y se van a sentir a gusto el uno con el otro.

Géminis

En el plano laboral todo lo que te propongas lo vas a conseguir porque los astros están a tu favor esta semana. Aprovecha porque el transito de la Luna Llena en Leo te despierta ese liderazgo que te ayudará a tener más poder de convencimiento. En el amor, contarás con un encanto natural para conquistar nuevos corazones. Estas en el mejor momento para brillar con luz propia.

Cáncer

Necesitas equilibrar las cargas en el plano laboral porque tu sola no puedes con todas las responsabilidades, así que suelta y concéntrate en lo importante. Si tienes un equipo, delega funciones y podrás tomar otros negocios. En el amor, la desorganización que llevas no es del agrado de tu pareja, así que lo mejor es ponerle orden a tu vida para que se vean a futuro juntos.

Leo

Una alianza con un amigo del pasado, hará que tu negocio crezca y puedas mejorar las finanzas considerablemente. Pero deja bien claro los aspectos legales de esa unión empresarial, incluso las letras chiquitas para que todo quede en sana paz para todos los involucrados. En el amor, vienen celebraciones y compromisos que pondrán a tu familia muy feliz. Renace el amor y quedan atrás los miedos.

Virgo

Estas en un momento de mucha abundancia por todo el esfuerzo que le pusiste a ese negocio para sacarlo adelante. Procura ahorrar para que te hagas de un bien inmueble que tanto deseas y que necesitas para consolidar a tu familia. En el amor, afectivamente estuviste muy vulnerable, pero es una etapa que ya pasó y ahora conseguirás la estabilidad y el romance.

Libra

Estás en un buen momento para asociarte y montar ese negocio por el que has pasado horas enteras pensando cómo hacer. Ya tienes la idea, las estrategias, ahora a buscar a quien enamorar con esa meta. En el amor, estás disfrutando de tu soledad e independencia después de haber tenido una relación tóxica que te mantuvo por mucho tiempo con mucho estrés. Espera que pronto llegará esa persona especial que te moverá el piso.

Escorpio

Harás algunos cambios profesionales pues sientes que aún no lograste todo lo que esperabas a pesar del esfuerzo. Paciencia que pronto el éxito llegará a tu vida. Pero eso no va a llegar sino pones más de ti y eres determinante en las decisiones que tomes. En el amor, conocerás una persona especial que te hará sentir feliz y halagada. Disfrútalo porque es posible que pronto salga de tu vida porque se va a tierras lejanas.

Sagitario

Debes mostrar tu capacidad de organización en una situación laboral. Crearás nuevos ingresos mejorando tus estrategias y eso te traerá prestigio. Aprovecha ese momento para la petición de un aumento de sueldo o un ascenso. Te lo mereces. En el amor, estás seductora y eso a tu pareja le encanta, así que esta noche será maravillosa para disfrutarla y que la pasión los lleve a la creatividad máxima.

Capricornio

No permitas que personas negativas dañen el ambiente laboral. Recuerda que necesitan poner todo el empeño necesario para sacar el negocio adelante y subir esas finanzas lo más pronto posible. En el amor, renace el cariño por alguien que llega del pasado y que por muchos años estuvieron alejados por malos entendidos que van a aclarar. Será una bonita reconciliación.

Acuario

No desesperes porque no has logrado las metas que te habías propuesto. Paciencia y tolerancia que todo va a cambiar y los astros se moverán a tu favor para lograr el éxito en los negocios. En el amor, conocerás una persona especial con grandes conocimientos. Aprovéchala porque tiene ideas que te pueden ayudar en lo profesional.

Piscis

Tienes todos los caminos abiertos para lograr alcanzar la meta profesional que tanto anhelabas, no desaproveches el momento que el tren pasa una sola vez en la vida. En el amor, estabas pasando un momento muy difícil con tu pareja, pero viene una reconciliación en un lugar romántico y de ensueños.