Horóscopo: así cambiará tu vida gracias a la luna llena este 4 y 5 de febrero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrá discusiones por temas domésticos. Alguien se quejará porque está llevando la mayor parte de la carga de las responsabilidades del hogar, lo cual tarea confrontación, ya que tú u otras personas de tu familia pensarán que exageran, esto empeorará más las cosas, que puede desencadenar en rupturas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay un paseo en puerta para un lugar al aire libre. Sin embargo, la falta de dinero será una limitante que alguien está dispuesto a resolverte para que te distraigas y también salgas de la rutina que está consumiendo tu vida. Tómale la palabra, después podrás pagarle, pero disfruta.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Un jovencito que te admira espera mucho de ti para estos días. Sabe que no lo defraudarás, pero es posible que haya una adversidad que complique la situación y lo mejor será que converses desde el corazón para que le plantees la situación y puedan reagendar esto que tanto desea.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La frustración será la protagonista por estos días porque no podrás hacer lo que deseas para evitar discusiones con una persona ermitaña, que posiblemente sea tu pareja. Esa situación tendrás que enfrentarla, porque no puedes vivir toda tu vida encerrada, cuando no es tu naturaleza.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Se dará la oportunidad para que conozcas mejor a esa mujer que te cae tan mal sin ninguna razón. Descubrirás que solo fue una mala percepción y que ambas tienen más en común de lo que piensas y pueden llegar a ser grandes amigas porque se entenderán muy bien.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tendrás tiempo para dedicarte a ti, a tus cosas importantes, porque últimamente has quedado rezagada en tus prioridades. Arréglate, descansa, disfruta de una película completa, ponte bella, pero no te abandones porque tú debes estar primero que todos y todo lo demás.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Sentirás que el trabajo que haces a diario no es valorado por las personas que te interesan y esto despertará un sentimiento desapego muy grande, que no habías experimentado, dando pie a que las relaciones se comiencen a resquebrajar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La comunicación fluirá de gran manera con un hombre de unos 34 años, quien te mostrará unos puntos de vistas que te cautivarán. Atrapará tu atención. Si estás soltera, hay altas probabilidades de un romance, si tienes el corazón ocupado, cabe la posibilidades que se convierta en tu tentación.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Ocupa estos días en recuperar a esas persona que dejaste ir por tus caprichos y por no querer soltar esas creencias que te hacen pensar que tienes la verdad absoluta y que confiar en alguien no es posible porque siempre vas a ser traicionada. Revísate y ve por tras ella.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás días de gratitud con el cosmos por todo lo que te ha dado en estos últimos meses. Aunque ahora no te encuentres en el mejor momento de tu vida, sabes que solo se trata de algo pasajero y que gozaste de la época de la bonanza.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estarás exigiendo lo que no das y recibirás una gran verdad en la cara que te hará reaccionar. Tendrás que comenzar a cambiar para que puedas ver algunas modificaciones en la otra persona a la que tanto reclamas. Es cuestión de tiempo. Solo es tu decisión: tomarlo o dejarlo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás cansada de que te reclamen, que te cuestiones, así que saldrás del silencio que mantienes para enfrentar de una vez y por todas las constantes presiones a la que te someten. Hazlo con cordura y asertividad. Si no vas a decir algo bueno, lo mejor será permanecer callado.