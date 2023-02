La Luna Llena de Nieve de este 4 y 5 de febrero trae suerte en el amor para estos 3 signos

La segunda Luna Llena del año llega este 4 y 5 de febrero y la denominan la “Luna de Nieve” porque es el mes de las grandes nevadas.

Según los astrólogos los próximos 29 días del calendario, estarán cargados de mucha energía positiva y esto es por una sola razón, porque el fenómeno de la Luna Llena de Nieve va enfatizar en algunos signos la valentía, la creatividad y el amor.

Para los signos de Leo, Escorpio y Acuario esta Luna Llena será transformadora porque representa un final de un ciclo y el comienzo de otro.

Las relaciones que inician con esta luna serán ardientes, emocionales y dramáticas.

Leo

Precisamente la Luna Llena estará en tu signo, así que serás el centro de atención. Estarás seductora, cautivadora y esa persona que tienes en la mira desde hace tiempo caerá redondita rendida a ti. Así que en la intimidad pondrás todo de ti para desatar la pasión y la lujuria que te permitirá enganchar definitivamente con ese ser especial que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Los pensamientos positivos y esperanzas hacia el futuro estarán presentes en todo momento.

Escorpio

La Luna Llena en Leo, harán que los nativos de Escorpio estén cargados con la energía de la pasión. No habrá quien se resista a tus encantos, pero especialmente esa persona con la que estás saliendo y aun no has logrado concretarla. No te angusties más, ya llegó el momento en que va a caer en tus redes y será tan sorpresivo que ni tu misma te lo vas a creer. Disfruta, déjate seducir y conquistar que esto tiene futuro y del bueno. Ahora habrá una luz optimista que te dará esperanza e inspiración.

Acuario

Los nativos de este signo son muy serios y comprometidos en el amor, como debe ser, así que con esta Luna Llena lo estarán aun más con la persona con la que han decido tener a su lado. Algo en ustedes va a cambiar, habrá una explosión de intimidad y de acercamiento pasional que no podrán evitar y quedarán más enamorados y prendados de esa persona especial. El amor es bello, así que disfrútalo. Sentirá que tus pensamientos son más poderosos y que tendrás el control absoluto de tu destino.