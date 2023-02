Horóscopo: los números de la suerte que ayudarán a los signos del 1 al 5 de febrero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás la atención que querías por parte de tu pareja o de alguien muy cercano. Esto te hará feliz porque ya sentías que estabas en el mundo de los olvidados. Le manifestarás esto a esa persona, quien de ahora en delante tendrá esto en cuenta para no herirte. Número de la suerte: 21.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

¿Vale la pena seguir sufriendo? Lo que vives a diario no es necesario, lo que sí te hace falta es que sueltes, y comprendas que tienes mucha fortaleza, pero no te atreves a salir de donde estás porque crees no hay nada más o no podrás sola. Número de la suerte: 53.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Solucionarás un gran problema en pocos minutos, y esto será gracias a tu gran capacidad de observación combinada con tu intuición. Esto te hará brillar ante las personas que realmente merecen ver tu desempeño en ese ámbito en el que estás. Número de la suerte: 17

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se vienen algunas dificultades relacionadas con dinero, pero no es nada que no puedas resolver con ayuda de tu familia. Saldrás airosa y podrás continuar tu camino hacia esa meta que tienes fijada en tu mente desde que inicio el año. No desmayes y lucha por ella. Número de la suerte: 60.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estás evadiendo un asunto o a alguien muy importante porque simplemente ya estás cansada de que te busque cuando te necesita o que este conflicto se repita. Pues la única forma de parar la situación es que le digas que ya no más y busques es origen del conflicto. Número de la suerte: 99.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay una persona en tu trabajo que buscará la forma de sacarte de tus cabales para luego tergiversar cada palabras que digas y de esta manera quedar bien parada. No caigas en provocaciones y cuando sientas que perderás la cordura, retírate. Número de la suerte: 34.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Recuerda que eres tu mejor amiga, así que de nada vale que tú misma sabotees las cosas que quieres. Tranquiliza ese lado de ti que solo le encanta echarte a perder los planes o que ni siquiera se concreten porque así se siente mejor. Número de la suerte: 46.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Saldrá de tu zona de confort por algunos días, esto te hará replantearte lo que deseas y hasta donde quieres llegar, cómo quieres que sea tu vida de ahora en adelante. Así eres tú quien tiene tiene la decisión en las manos y también debes aprender a adaptarte. Número de la suerte: 02.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Disfrutarás de unos días de calma en tu trabajo porque la presión ha disminuido un poco y esto te dará libertad para que puedas experimentar con algunas ideas que quieres plantear a tus superiores y es muy probable que les guste. Hazlo y prueba, total no perderás nada. Número de la suerte: 88.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te convertirás la mediadora entre dos personas que buscan llegar a un acuerdo. Ellos confían en tu sentido de empatía, responsabilidad y objetividad, lo que te hará sentir complacida de que te escogieran para tener este papel tan importante. Número de la suerte: 23.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estarás concentrada en tus actividades, lo que permitirá que puedas terminar temprano o más rápido las asignaciones y así disfrutar del resto de tu tiempo, para hacer esas cosas que tienes planeadas hacer, pero por cuestión de tiempo siempre quedan pendientes Número de la suerte: 75.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Habrá una situación con un niño que te inquietará mucho, sin embargo, deberás tener mucha precaución porque en este tema puedes salir perdiendo. Lo mejor es que observes de lejos y si se necesita de una intervención, pues alertes a las autoridades. Número de la suerte: 04.