Horóscopo: Así será la suerte de cada signo con la conjunción de Marte y la Luna

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La impuntualidad puede jugarte en contra en estos días, porque estarás ante la lupa de personas realmente estrictas que se toman muy enserio el tiempo de ellos y el de los demás. Así que tendrás que poner tu alarma con mucha antelación para que puedas llegar justo a tiempos al cualquier lugar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Esa cita que tenías pendiente para unas semanas serán adelantadas, lo que será beneficioso para ti porque así saldrás más rápido de este proceso en el que te encuentras. Además, que los resultados que obtendrás serán positivos. Debes estar atenta a tu celular y correo electrónico.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estos días son propicios para que puedas hacer algunos cambios, ya sean dentro de tu hogar o en la oficina. Tal vez una limpieza profunda, que puede ayudarte a darle movilidad a las energías que están estancadas, ya que fueron contaminadas por alguien que recientemente llegó a tu casa.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se vienen unos días de vacaciones o libres que te tienen pensando porque no tendrás ningún incentivo económico, por lo que tendrás que organizar muy minuciosamente tus finanzas para que no quedes en cero antes de que puedas volver a cobrar. Además, febrero tiene acontecimientos importantes para ti.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Sientes que esa persona que tienes a tu lado es muy tóxica, te está robando la calma y la libertad que deseas. Esta semana es crucial para que pongas límites definitivamente y tu prioridad seas tú y no lo que pensarán quienes están a tu alrededor, porque al final quien importa eres tú.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Disfruta de las alegrías que te dará un niño, te llenará de esa ternura e ingenuidad que tiene, además, te dará una gran lección: aprender a apreciar los detalles, a disfrutar las cosas por simples que resulten. Será un momento bastante agradable para ti. Disfrútalo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La sinceridad te abrirá grandes puertas por estos días, así que siempre por delante, pero con empatía, porque a veces no molesta lo que se dice, sino cómo se transmite el mensaje. Ese detalle puede hacer la diferencia en muchos aspectos de tu vida.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No permitas que la inseguridad que siente tu pareja o tu pretendiente te perjudiquen tu libertad, porque está haciendo un trabajo de hormigas para que poco a poco vayas perdiendo esa esencia que te caracteriza. No dudes en dar marcha atrás si sientes que cortan tus alas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No estás comprendiendo a alguien que quiere que entiendas la complejidad del momento que está viviendo. Tú eres su único apoyo y siente que está quedando solo en semejante asunto. Trata de ser un poco más abierta de mente y dejar tus creencias de lado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

A mediados de semana tu ánimo se verá afectado por alguna circunstancia en tu puesto de trabajo, tendrás que hacerle frente y no hundirte en tu tristeza o preocupación. Apóyate en tu familia y amigos, quienes podrán darte otra perspectiva de lo que tú estás viendo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Si estás soltera hay algunos encuentros con un hombre bastante atractivo que busca conquistarte, pero no quiere nada serio. Tendrás que decidir si quieres montarte en ese barco bajo esas condiciones. Pero si tienes parejas, se visualizan algunas diferencias en torno a las labores domésticas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás pensando mucho en lo que piensen tus padres sobre lo que estás viviendo, pero no es que no deba importarte, sino que ellos deben entender que ya no eres una niña, sino toda una mujer que toma sus decisiones, que se equivoca y que acierta. Tu seguridad y confianza deben prevalecer.