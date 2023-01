Horóscopos chino: ellas serán las que tendrán más fortuna en el año del Conejo

El Nuevo Año Chino inició el pasado 22 de enero y el Conejo de agua será el animal que regirá en esta nueva etapa. Para este año se vienen cambios favorables, que darán tranquilidad emocional y económica para las nacidas en los siguientes años regidos por: la Rata, el Tigre, la Cabra, el Gallo y el Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Reaccionarás muy bien ante las adversidades que se re presentarán durante este año, porque pondrás en práctica todo lo que aprendiste en el 2022. Estás empoderada, por lo que se vienen días con mucha prosperidad económica porque la seguridad que proyectas atraerá a personas que te propondrán hacer lucrativos negocios con los que pulirás esas técnicas de negociación que estarás estudiando en nuevos talles. Solo tienes que ver realmente con quién te asociarás para que no pases un mal trago a mediados de año.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

La vida cambiará drásticamente para este año, pero será para mejor, serán tiempos de mayor tranquilidad. Hallarás la paz que buscabas y te sentirás integrada. La discriminación no estará presente en este 2023, como en tiempos anteriores. Esto se puede traducir a una mudanza de lugar, de ciudad o incluso de país. Así, como nuevo empleo, cargo o la independencia laboral. Es probable que consigas este clímax con una relación amorosa o saliendo de esta.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Comenzarás a explorar nuevos mundos, otras áreas en la que nunca habías estado, pero que siempre te llamaron la atención. Ahí obtendrás mucho conocimiento que te proyectará en materia económica, ya que ideas brillantes y muy competitivas vendrán a tu cabeza. Con estas lograrás posicionarte, destacarte entre los demás y esta nueva posición permitirá que te desarrolles y consigas que el dinero comience a fluir hasta donde estás. Lo importante es que lo sepas invertir, porque este equilibrio que has obtenido se puede perder con el derroche.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Los primeros meses del año habrá tensión en cuando a las relaciones con los más cercanos a ti, ya sea tu familia, tu pareja o compañeros de trabajo, pero esto te dará el poder de ver las cosas desde otras perspectivas y cambiar la forma en cómo actúas ante el mundo. Comenzarás a cambiar para ser cada día mejor y eso te liberará de toda carga que estás arrastrando desde la niñez. Será el comienzo de una etapa muy fructífera en la que te sentirás cómoda y más segura de ti.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Actualmente piensas que te has esforzado mucho y aún no obtienes nada de gran valor, y no precisamente monetario, en tu vida. Pero a partir del próximo mes se comenzarán a presentar las oportunidades para que cambies de empleo, que consigas una mejor plaza en donde la remuneración será acorde con tus conocimientos. Te valorarán, porque ellos saben que tienes mucho talento y sobre todo información sobre el rubro, que adquiriste con tantos años de experiencia.