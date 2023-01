Horóscopo: Los signos que deberán cuidar su dinero durante la conjunción de Marte y la Luna

Este 31 de enero la Luna y Marte estarán en conjunción por segunda vez en el mes, lo que representa algunos contratiempos económicos para algunos signos zodiacales, que sentirán que la prosperidad ha abandonado su hogar. Las que tendrán la mala suerte serán las nacidas en Tauro, Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estás fallando en el presupuesto que haces cada quincena, pero esto es en gran medida porque tienes gastos hormiga que se van escapando poco a poco y cuando revisas tu cuenta bancaria te percatas de que queda poco y mucho por pagar. Con la próxima conjunción del planeta rojo y nuestro satélite este patrón se repetirá para finales de enero e inicios de febrero. La única forma de parar esta rueda es que te apegues estrictamente lo que dicen tus planes financieros.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las deudas son el cáncer que está acabando con tu dinero cada mes y estos días no será la excepción. Siempre quedas cortas al finalizar las quincenas y vuelves a caer en el vicio de pedir prestado, por tal motivo cuando tienes dinero en mano solo queda para pagar. De seguir así no concretarás las metas que te trazaste para finales de este año. Busca una forma de parar, de no aumentar los préstamos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los primeros días de febrero serán de espanto y brindo en materia económica para ti porque la liquidez que tuviste los últimos tres meses del 2022, quedarán en el recuerdo. Se visualizan recortes salariales y tendrás que recurrir a tu pareja por ayuda para que puedas pagar tus asignaciones y responsabilidades de cada mes.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No le estás dando la prioridad a las cosas que lo merecen y por supuesto que estas se acumulan para terminar en un gran gasto que tienes que pagar en una sola cuota. Estás gastando tu dinero en cosas superfluas, banales que no te generan ningún tipo de ganancia, salvo que mantiene muy arriba tu ego. De nada sirve pasear, vestir bien y comer en la calle, si cada mes tienes que trabajar más duro para cumplir con las obligaciones.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

En los tiempos de bonanza te dedicaste a derrochar, a darte todos los gustos que querías con el cuento: “me lo merezco”, pero ahora estás aterrizando en la realidad y te das cuenta que ya no tiene nada de dinero y todo sigue igual. No invertiste en algo que pudiera darte un espacio en tiempos difíciles como estos. Ahora tendrás que buscar la manera de que la prosperidad financiera vuelva a tocar la puerta de tu hogar.