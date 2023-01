Horóscopo chino: El top 5 de los de signos que olvidan más rápido un amor

El desamor puede estar a la vuelta de la esquina y hay quienes les cuesta mucho asimilar que el romance llegó a su fin y es momento de comenzar a andar solas en el nuevo camino. Sin embargo, hay otras que se viven su despecho y rápidamente salen del hoyo en el que estuvieron por el fracaso amoroso. Ellas son la nacidas en los años del Buey, Dragón, Cabra, Gallo y Perro.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Para ellas el fin es el fin, aunque les duela. No hay marcha atrás una vez que han tomado su decisión. A esto se le suma que cuando termina la relación, sin importan quién haya sido, cortan todo tipo de comunicación para hacer más fácil y rápido el proceso de duelo, porque ellas necesitan recuperarse rápido para seguir brillando en la vida y echar a andar los proyectos que tienen en mente.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Las nacidas en estos años se sumergen rápidamente en un proceso de reflexión, en el que no permiten que otros se involucren: ni familia, ni amigos, ni pretendientes, porque necesitan pensar con claridad lo que pasó y asimilar el hecho de que ya no estarán en pareja. Una vez que determinan cuáles fueron sus fallas, cómo no volver a caer en el mismo error, pues se alistan para salir al mundo sin lágrimas ni dramas porque eso quedó en el pasado.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

El drama de la decepción amorosa, de la desdicha lo viven a todas sus anchas, pues no se reprimen ningún sentimiento. Se pasean desde el dolor hasta la rabia, y cada etapa la queman con intensidad porque lo que no queda nada una vez que pasan a la siguiente y este proceso suele ser bastante rápido comparado a cómo lo sufren otros signos. No les importa llorar mientras van en el transporte público o gritar a todo pulmón en un parque. Ellas drenan y en un santiamén están listas.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cuando el desamor llega, ellas se van de farra a buscar la alegría que le hace falta al corazón y si eso implica invitar a otros, pues no tienen tabúes con “sacar un clavo con otro clavo”, porque ellas están centradas en no darle importancia a algo que no tiene futuro ni vuelta atrás. Ahondan en los aspectos positivos de la ruptura y en guardar los bonitos momentos que vivieron, pero no en desgarrarse el alma por la tristeza.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Ellas buscan ayuda y apoyo en todos: familia, amigos, compañeros y hasta desconocidos que le permitan verlo que ella jamás pudo mientras estuvo en esa relación. Toman los consejos más sabios y los ponen en práctica y esto es lo que les permite que deje de sentir dolor rápidamente. Hablar para ella es la clave de todo, exteriorizar sus sentimientos, conversar de lo que ocurrió. Eso sí se trazan un límite que una vez llegado a él, salen del capullo como una linda mariposa.