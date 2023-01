Horóscopos de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este martes 24 de enero

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Orión

La compasión, el amor y la confianza no pueden faltar porque tú eres el ser protector de la familia. La belleza de tu corazón te permite ser generosa y con mucha bondad. Pide al ángel Orión te ayuda a sobrellevar todas las cargas que hay en tu vida.

Tauro

Arcángel Suriel

Tu irradias amor y generosidad y por eso debes sentirte bien contigo misma y con las decisiones que tomas. La vida te recompensará y te ayudará a seguir adelante. El ángel Suriel está contigo para fortalecerte espiritualmente y seguir el camino.

Géminis

Arcángel Nathaniel

Ten confianza en ti misma y verás que las cosas empiezan a salir como lo planificas. Mente positiva que lograrás lo que te propongas. Los retos serán para ti esa medicina para impulsarte más al éxito. Pídele al ángel Nathaniel que te alumbre tu camino y te proteja de todo lo malo.

Cáncer

Arcángel Zakariel

No importa cuantos obstáculos te pongan para que no avances, tu debes ser firme y determinante para lograrlo. No dejes que las energías negativas de otros invadan tu corazón. El ángel Zakariel estará a tu lado para que tengas fortaleza y sigas el camino del bien.

Leo

Arcángel Samahel

Tienes la actitud positiva y el ímpetu para salir adelante con todo lo que te propongas. Lo vas a lograr en la medida que te esfuerces por seguir el camino de la fe y el amor. Pide al ángel Samahel claridad y sabiduría en medio de la incertidumbre.

Virgo

Arcángel Haniel

Tienes el don de ayudar a quien más lo necesita, así que acciona porque la familia necesita de tu fortaleza y tu fe para salir de esta situación. No permitas que los conflictos te llenen de rencores. El ángel Haniel está a tu lado para que sanes las heridas del corazón.

Libra

Arcángel Fanuel

Sientes que has cometido errores y que no encuentras el camino para enmendarlos. Busca el amor en tu corazón y sigue adelante. Saca el pasado de tu vida para que vivas el presente. Fanuel es el ángel que te protege y te ayuda a comprender el mundo que te rodea.

Escorpio

Arcángel Amiel

Tienes que dejar a un lado la actitud negativa y llenarte de la energía del amor, la generosidad y la bondad. Los que quieren mal para ti, aléjalos de tu vida. Tu intuición te marca el camino. El ángel Amiel te da la paz mental que necesitas para avanzar.

Sagitario

Arcángel Omael

La paciencia y la tolerancia son dos elementos que deben estar presentes en tu vida. Tú eres un ser de luz y lo vas a lograr. Rodéate del amor de los tuyos y verás que esa será la medicina para tener el impulso y avanzar. El ángel Omael te acompaña y te ayuda a superar todos los obstáculos.

Capricornio

El arcángel Yejoel

No permitas que pensamientos negativos invadan tu mente y no puedas avanzar. Tú tienes la fuerza y la determinación para hacerlo. Y aléjate de las personas negativas, eso te ayudará a estar en paz. Si sientes desesperación, invoca al ángel Yejoel para que te ayude a calmar

Acuario

Arcángel Darachiel

El amor es el sentimiento más hermoso que se puede sentir. Tienes que darte la oportunidad de amar para que experimentes la felicidad. El ángel Darachiel te ayuda a seguir los pasos correcto para avanzar emocionalmente.

Piscis

Arcángel Atliel

La vida es una montaña llena de obstáculos y tu fuerza de voluntad y determinación te harán llegar a la cima. Pide al ángel Atliel que te ilumine con su luz para que el miedo salga de tu vida.