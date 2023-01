Horóscopo chino: la suerte de los signos del 23 al 29 de enero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Algunos conflictos se avecinan en tu puesto de trabajo o negocio, pero tendrás que pensar con detenimiento para no tomar ninguna decisión visceral que pueda complicar el panorama. Si es posible busca la asesoría de alguien. No permita que te presionen. Tómate tu tiempo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Necesitas confiar más en ti y en tus potencialidades. A veces tiendes a sufrir del síndrome del impostor. Eres demasiado talentosa y audaz, así que valórate para que esta semana puedas deslumbrar a quienes tienes a tu alrededor, a esas persona de poder que te ayudarán.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Llegó el momento de que comiences a pensar en tu salud porque tus malos hábitos alimenticios están llevando al límite a tu cuerpo y tú no has visto las señales. Si es posible hazte un chequeo médico, que midan tu glicemia, pero no dejes para luego tu bienestar.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Se avecinan oportunidades para que puedas cerrar un trato, algo muy relacionado al tema laboral o financiero. Tus cuentas cambiarán para mejor, así que debes estar atenta a las señales que te enviará el universo para que puedas tomar ese tren que te lleve a tu prosperidad.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Serás seleccionada para comenzar un curso, un taller o alguna actividad que potenciará tus conocimientos y te dará un plus para hallar un mejor empleo o conseguirlo si estás sin trabajo. Con esto ampliarás tu currículum y tendrás más posibilidades. Absorbe todos los conocimientos.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Finalizando la semana hay una salida junto a los seres que amas que te serán de gran ayuda para que te desconectes de todo el estrés vendrá a ti en estos días. Sin mucha planificación vivirás un excelente fin de semana, que te renovará las energías.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Es necesario que seas sincera contigo en relación con las metas que te pusiste hace tres semanas atrás. Reflexiona, replantea y cumple, porque al final la única engañada serás tú. Trázate objetivos pequeños y a corto plazo y los aumentas a medida los vayas cumpliendo.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Alguien te sorprenderá con una noticia, con una información sobre alguien en común, por lo que quedarás impactada y tu única visión será querer ayudar. Hazlo, pero pregunta primero, porque hay muchas personas que son muy delicadas con estos temas y no les gusta recibir atención.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te sentirás mejor nunca, porque las cosas están saliendo como lo deseaste, estás rodeada de la gente que quieres y las oportunidades te están llegando una tras otra. Todo esto se debe a tu constancia y a que pesar de las adversidades no perdiste la esperanza.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Te sentirás con mucho ánimo para hacer las cosas, la perspectiva con la que analices las situaciones será partiendo desde el positivismo y todo esto hará que quienes están a tu alrededor se contagien de tu buen humor y la pasión con la que estás viviendo ahora.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Por algunas circunstancias que vivirás esta semana te darás cuenta que tienes a tu alrededor a muchas personas que te estiman y no sabías que eran tantas. Esto te hará sentir muy halaga y honrada, pero no es más que el fruto de las buenas relaciones que cosechaste por año.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Quizá empezar desde cero de nuevo sea la mejor solución, aprende a ver el vaso de agua medio lleno y no medio vacío. Hallarás razones suficientes para luchar aún más y conseguir por todos los medios lo que te propongas. Este es un reseteo de tu vida, el momento para hacer nuevas cosas.