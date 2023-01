Prueba tu suerte con estos números desde el 23 hasta el 30 de enero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Alguien se acercará a ti, pero no te causará una buena impresión, así que lo mejor será que le hagas caso a tu intuición y te vayas con cuidado o de plano lo dejes allí para evitarte problemas a futuro.

Eso sí, no olvides ser cortés, porque no sabes cuáles son sus intensiones. Número de la suerte: 47.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

El tiempo no te está alcanzando, pero es porque tienes una mala organización y, además, quieres hacer de todo en todo momento, lo que impide que rindas con buen desempeño en las actividades más importantes que tienes a lo largo del día. Número de la suerte: 36.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Caíste en una rutina que te está afectando. Usa esta semana para descubrir y aplicar nuevas estrategias que te permitan cambiar esta realidad, hacer de tus días más dinámicos y productivos. Verás como esos pequeños giros empezarán a darte mayores satisfacciones. Número de la suerte: 29.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

No será una buena semana para formar alianzas con socios porque hay algunos temas que aún están pendientes y que serán cruciales para cerrar tratos. Lo mejor es que esperes tener todos los elementos en las manos antes de tomar cualquier decisión. Número de la suerte: 88.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Hay una migo te necesita de tus consejos, que lo escuches, que le brindes tu apoyo. No lo abandones porque últimamente estás muy olvidadiza y cuando ya quieres retomar algunas cosas, las circunstancias ya han caducado. Que el sea tu prioridad. Número de la suerte: 32.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Estarás feliz y plena por estos días, que todo está fluyendo como lo has deseado y eso te hace sentir complacida contigo. Aprovecha para ver cómo puedes potenciar eso que sientes y cómo le puedes sacar provecho. Quizá iniciando un emprendimiento. Número de la suerte: 93.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Se acerca el día de los enamorados y te darán tips de cómo obtener dinero. Toma esos consejos y ponlos en práctica aunque no seas una vendedora estrella. Lo primordial aquí es que uses tu creatividad para que la mercancía se venda sola por lo hermosa que es. Número de la suerte: 27.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Necesitas que te digan que te aman, que eres importante, pero no estás recibiendo eso porque tu pareja y tus seres amados creen que con tener un lazo entre ustedes esto queda tácito. Usa esta semana para plantear cómo te sientes y lo que deseas. Número de la suerte: 11.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El humor estará muy cambiante, al punto que quienes están a tu alrededor no saben ya qué esperar de ti, ni cómo tratarte porque le puedes salir con una sonrisa o con gritos. Revisa qué está causando esta fluctuación y trabaja para repararla. Número de la suerte: 50.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Toma esta semana para agradecer cada día por los detalles que Dios y el universo te regalan y que ignoras por ir de prisa para cumplir con tus responsabilidades. Ponte como reto mirar cada día alguna cosas pequeña que pueda darte un poco de paz. Número de la suerte: 62.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Se visualizan complicaciones en materia laboral y que estarán ligadas a un trabajo en equipo que no se pone de acuerdo para que todos cumplan con sus asignaciones, porque los intereses de otros es que tú quedes mal, porque serás la líder. No te dejes. Número de la suerte: 15.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No dudes es darle noches de pasión a tu pareja durante estos días. Ambos quieren y lo necesitan porque tienen tiempo que no comparten en la intimida. Si estás sola, pues busca compañía o disfrutar tú misma de tu placer. Te sentirás mucho más relajada. Número de la suerte: 33.