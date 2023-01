Horóscopo de fin de semana: las predicciones para cada signo del 20 al 22 de enero de 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La noche promete ser de gran acercamiento con pareja o un pretendiente, que traerá gran felicidad porque podrás desestresarte y compartir de una amena conversación. Evitar conversar sobre trabajo o situaciones que te preocupan, eso lo empañaría todo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás problemas con la comunicaciones, quizá tu mensaje será mal interpretado o sencillamente no se podrán comunicar contigo por problemas con tu celular. De cualquier forma trata de hallar una solución pronto porque se vienen buenas nuevas y no te enterarás a tiempo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No importa si las personas que pensabas que podrían pasar este fin de semana contigo ya no puedan. Disfruta de ese momento con quienes estén, ya que eso es lo único que importa: que hagas buenos recuerdos y no te agobies por circunstancias que escapan de tus manos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te darán una responsabilidad que te tendrá pensado en estos tres días. Será mejor que busques ayuda, asesoría o consejo de algún experto para que puedas cumplir con tu asignación y los resultados sean positivos. Esto será una ventana para que expongas tus habilidades.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te sobre exigiste durante toda la semana, ahora tu cuerpo te hará saber que está agotado y será momento de que tomes una pausa en estos días, que aprendas a delegas funciones dentro del hogar o el trabajo para que tú puedas darte el respiro que necesitas si no quieres enfermarte.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vienen unas megas ofertas que o puedes dejar pasar por alto. Son la oportunidad perfecta para darle un aporte a tu economía. Usa eso para revenderlo y así quedarte con un pequeño porcentaje. Tu mente de comerciante no para de maquinar cómo y en dónde conseguir el dinero.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Las tentaciones estarán ahí y será tu entera responsabilidad caer o no en ellas, así que si eres descubierta, pues no se vale llorar o arrepentirse porque sabes muy bien a qué puedes enfrentarte. No te dejes llevar por lo bien que te sentirás en el momento.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Estos días son para que te des un lujo. Has trabajado bastante y te mereces consentirte con algún producto o servicio, con alguna salida que te haga brillar los ojos. Eso sí, hazlo desde la consciencia para que después no te vayas a arrepentir por haber gastado cierta cantidad de dinero.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Se presentarán algunas dificultades dentro del hogar porque no hay un consenso para hacer las labores diarias. Esto puede generar un conflicto que escalaría a mayores si no conversas esto durante estos días que estarás en casa. Toca poner orden y prioridades.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te llegará un mensaje de una persona de tu pasado que quiere una nueva oportunidad. Tú tendrás el poder de decidir en darle una nueva oportunidad o desterrarla para siempre de tu vida, cualquier de las dos opciones está bien para ti, porque te sentirás en paz con lo que hagas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te sentirás incómoda durante la visita a alguien, ya que estás allí por mero compromiso y eso no va contigo. Lo mejor será que no aceptes la invitación, que seas sincera o diplomática, pero compartir con personas que no son de tu agrado o no van con tus creencias, pues solo te hará sentir mal.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás comenzando a mirar de nuevo hacia los lados y eso solo es indicio de que algo no está funcionando en tu relación. Así que a prender las alarmas e identificar qué es eso que te molesta y qué está haciendo mella entre ustedes, para que puedas solucionarlo pronto si de verdad lo amas.