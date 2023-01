Horóscopo de hoy: jueves 19 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

Ya sale el primer mercurio retrogrado de 2023 y hay que afrontar con determinación todos los proyectos que se atrasaron. Asumir los retos con buena actitud será la clave. Organiza los papeles, planifica las estrategias, resuelve los temas legales y todo avanzará y tú te sentirás tranquila. En el amor, elimina los pensamientos negativos de tu mente y asume con entereza las pruebas que te pone la vida. Tu pareja quiere que la relación funcione y depende del empeño que ambos le pongan.

Tauro

Se te está acumulando el trabajo, organízate antes de que te pueda faltar tiempo de verdad. Tu economía va bien y con proyección a crecer con la salida de Mercurio retrogrado. Debes tener todavía algo de cuidado con la forma como dices las cosas porque la susceptibilidad está a flor de piel. En el amor, debes estar tranquila y evitar las discusiones por estos días con tu pareja. No vale la pena. Deja que las aguas busquen su cauce y después hablan. La idea es solucionar y retomar la relación.

Géminis

En el plano laboral, con el pasar de los días se encaminarán los negocios hacia la prosperidad. Ten paciencia que las estrategias que estás aplicando van a dar sus resultados. Trata en lo posible de evitar que el ambiente laboral se enrarezca y para eso tú tienes el liderazgo suficiente para darle un parado a las habladurías. En el amor, con mercurio retrógrado las cosas no han funcionado muy bien con tu pareja. Ya esta crisis va a pasar y podrás retomar tu relación, pero no dejando pasar que hay diferencias que solucionar. Después de eso se sentirán alegres y optimistas.

Cáncer

Recibes una llamada que te sorprenderá sobre un dinero que no tenías ni la más mínima esperanza de recuperar. Pues prepárate porque eso llega y te ayudará a resolver algunos asuntos mientras se estabilizan los negocios. Recuerda que cuando hay retrasos lo mejor es tener paciencia. En el amor, estabas muy aislada de tus amigos por esta decepción que sufriste. Ya se va mercurio retrogrado, borrón y cuenta nueva. Busca a tu gente de confianza y desahógate, eso te hace bien.

Leo

Hay alguien en el plano laboral con el que tienes diferencias que considerabas irreconciliables, pero con el tiempo te das cuenta que todo es un ciclo y que las cosas pueden cambiar para mejor. Trata de limar asperezas y de buscar la manera que todos trabajen en equipo y en función de sacar los proyectos adelante. En el amor, libera a tu corazón del rencor porque las cosas no salieron bien porque ambos cometieron errores. Sigue adelante porque la vida te va a cambiar. Agradece por lo bueno y por lo malo porque todo es experiencia.

Virgo

Solicitaste un préstamo para adquirir un bien inmueble y estás esperando la respuesta. Prepárate es positivo y vas a cumplir una de tus metas de vida. Ya Mercurio retrógrado sale y tu estarás en tu mejor momento para hacer que los negocios avancen. En el amor, empiezan a mejorar las relaciones sociales que desde hace un tiempo estaban como detenidas. Busca a tus amigos, sal, diviértete. Eso es salud para la mente. No dejes que malos entendidos te causen un problema familiar.

Libra

Sigue esa persona poniendo obstáculos en el desarrollo de los negocios. Toma las riendas de la situación y no te quedes estancada esperando que la solución te venga del cielo. Hay que trabajar, esforzase más para que los negocios fluyan y las finanzas se incrementen. En el amor, todo va muy bien con tu pareja. Se sienten más compenetrados el uno con el otro y hasta están planificando un futuro juntos. La convivencia no será fácil, pero si no lo intentan no van a saber si funcionan o no.

Escorpio

Hay momentos en el que quieres salir corriendo y dejar el trabajo porque ya no aguantas más las presiones, pero debes tener calma porque esta turbulencia pronto va a pasar. La comunicación con tus superiores es importante para presentar nuevas estrategias, es el momento de hacer porque ya Mercurio retrogrado sale. Puedes retomarlo todo con tranquilidad. En el amor, relájate y déjate llevar por los deseos y los impulsos compartidos con tu pareja. No dejes que un problema familiar arruine esta noche juntos. Aviven la pasión que les hace falta para consolidar aun más la relación.

Sagitario

Estas en un negocio que requiere de toda tu concentración para que las cosas salgan bien, no te descuides mira que de eso depende que tu economía cambie. Hay algunas diferencias con tu equipo que deben solucionar, están en el tiempo preciso para hacerlo y para que todos caminen en una misma dirección. En el amor, no dudes en ayudar a tu pareja que está pasando por un momento de mucha dificultad. Los consolidará aún más. Busca a la familia, ellos también necesitan de tu apoyo.

Capricornio

No te empeñes en batallas que no puedes ganar. Las discusiones con tus superiores no los llevarán a trazar las estrategias para lograr una solución y encaminar el negocio. Recuerda que Mercurio, aun cuando está saliendo, hace todavía de las suyas. Sé muy prudente al hablar sobre las diferencias. En el amor, quieres estar sola, poder reflexionar y descansar para tomar impulso. Di lo que quieres que tu pareja lo va a entender. Los problemas se solucionan conversando y llegando a acuerdos que permitan la convivencia.

Acuario

No es el momento para tomar decisiones drásticas en el plano laboral. Recuerda que mercurio retrogrado va saliendo, así que espera unos días más para que todo se calme. Bájale a tu carácter porque así no vas a lograr que todos respeten decisiones que debes tomar. La comunicación fluida es lo mejor. En el amor, te sientes muy bien con esa persona, pero cuidado porque no quiere compromisos y te puedes llevar una decepción. La idea no es que te cierres a una relación pero ve poco a poco y sin presiones, puede que así de los resultados que esperas.

Piscis

Ya va pasando esa mala racha en los negocios que te tenía sumamente preocupada porque no arrancaban las cosas como era debido. Aprovecha que viene ese impulso y dale hasta lograr la meta. Lo que necesitas es fuerza de voluntad y determinación en las decisiones que debes tomar. En el amor, procura descansar un poco, tómate un tiempo de relax para ti en soledad. Ya tendrás tiempo para estar con esa persona especial. Ya después planifica un viaje y lo disfrutas a su lado. Por ahora, sana tu el corazón que aun quedan heridas del pasado.