“No sé qué hacer”: joven latina revela por qué fue un error mudarse a Canadá

Canadá es considero uno de los mejores países del mundo debido a su calidad de vida. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia, es un país con una estabilidad laboral reconocida, con bienestar social y económico, por eso es el sueño de muchas personas vivir y establecerse en el país septentrional, quienes también anhelan lograr algún día la ciudadanía.

Joven mexicana se arrepiente de haber migrado a Canadá

A pesar de todas las cosas buenas que tiene Canadá, también sufre de cosas malas. Algunas de ellas fueron enumeradas por la mexicana Aimee Karime, quien a través del uso de TikTok quiso compartir con sus seguidores lo difícil que ha sido irse a vivir en el país de Norteamérica, incluso tilda la decisión “el peor error” de su vida.

“Oigan, estoy en un dilema muy grande porque a veces siento que mudarme a Canadá es el peor error de toda mi vida”, afirma la joven en un video en TikTok.

Acto seguido, se propone a explicar en su video, que cuenta con miles de reproducciones, que ella es muy unida a su familia y a sus amigos y, la distancia le ha hecho daño.

“Como todo, hay días buenos, hay días malos. Hay días que digo: ‘Ya no aguanto, me quiero regresar’, sobre todo ahorita que fue Navidad y vinieron a visitarnos mi hermana y mi papá”, cuenta la mexicana.

Además, también afirma que la visita de su familia fue reconfortante en el ámbito sentimental, pero lo difícil fue despedirse una vez más de ellos para volver a quedarse sola.

La joven tiene cinco meses viviendo en Vancouver

“La verdad no sé qué hacer, tenemos ahorita 5 meses aquí en Canadá, no sé si llega algún momento en que esto se te quite o para siempre me voy a sentir así si me quedo aquí”, indicó Aimee.

La joven mexicana decidió hacer una lista de las ventajas y desventajas de vivir en Canadá. Sin embargo, dice que ninguna ventaja supera el vivir y compartir con su familia.

Finalmente, la mujer pidió a sus seguidores que le dieran consejos para hacer llevadera su estadía en territorio canadiense.

“Soy mexicano, llevo 18 años en Toronto y la verdad no hay nada de qué arrepentirme, fue lo mejor que me pudo pasar”. “Canadá no es para todos, la cultura y el clima son los más difíciles, pero depende cuál es tu meta, tu propósito al estar aquí”. “Lo económico nunca compensa estar cerca de la familia y con ese clima pues peor”. “Tírale ganas. Es normal por el cambio. Pero el tiempo te va a demostrar que tomaste una buena decisión”. Son algunos de los comentarios en el video.