Horóscopo chino: Inicia la segunda semana de Mercurio retrógrado y así influirá en el trabajo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

La pérdida de objetos de gran valor en tu puesto de trabajo afectará tu economía, ya que tus jefes les descontará a todos de sus salarios el costo de lo extraviado. Así está atenta y no te dé miedo delatar a quien te está perjudicando. Tienes muchas responsabilidad como para perder dinero.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tu proprio CV de está dañando las opciones de trabajo. Tienes que analizar muy bien qué está mal en este para que lo soluciones rápido. No dudes en enviarlo de nuevo a los mismos lugares, verás que el resultado será distinto. Al parecer está relacionado con tu imagen o tus estudios.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tienes una organización con el tiempo que le dedicas a tu empleo y solo está afectando tu vida personal. Busca el balance porque la comunicación con tus seres queridos está en el inframundo. Además, no estás siendo tan eficiente y se evidencia en tus resultados. Cuida tu empleo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

La arrogancia no es tu mejor acompañante para trabajar porque solo estás consiguiendo que tus compañeros y aliados se alejen. Eso no es bueno, porque en algún momento siempre se necesita de una mano que te ayude a avanzar o resuelva una duda.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tu silencio intimida a tu entorno, tendrás que conversar un poco más. No se trata de que dejes de ser tú, sino que también modifiques solo algunas conductas para que puedas ser exitosa. Las relaciones interpersonales son vitales para conseguir la cima.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No desistas en al búsqueda de un buen empleo porque este mes te puedes sorprender. No todo es malo con Mercurio en retrógrado. Busca la ayuda de un amigo que tenga mucha facilidad para la comunicación. Ese será tu gran aliado para que consigas esa plaza laboral.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

La economía se está poniendo cada vez más complicada, es por eso que encontrar empleo se convierte en una montaña difícil de escalar. Tendrás que demostrar que tienes realmente buenas habilidades blandas y duras, así como bajar tus expectativas, sino te quedarás siempre como desempleada.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Hay algunas cláusulas del contrato que no los favorecen y tú alzarás la voz de protesta, pero debes tener en cuenta que con Mercurio retrógrado ganarás un potente enemigo, que es el mismo que te paga el sueldo. Si quieres librar esa batalla, adelante, pero tendrás que ser muy fuerte y decidida.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Este nuevo año comienza con cambios en tu puesto laboral, lo que te hará sentir incómoda, ya que te sacará de tu zona de confort y te cuesta mucho adaptarte. Es una dura prueba a la que te están sometiendo porque ellos quieren ver si realmente soportas. Su meta es que renuncies.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Por estos días te tocará trabajar con un persona que no estará capacitado para la tarea que tienen asignada o no se sienten motivados, lo que generará malestar en ti porque serás la responsable del proyecto. Tendrás que buscar una estrategia para sacarle algo de provecho a tus compañeros.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La motivación se irá a pique porque sientes que no eres valorada y, por tanto, no estás dispuestas a dar el 100% como lo hacías en un principio. Has notado una gran diferencia entre tus colegas hombres y tú, que aunque lo notificaste fuiste ignorada. Lo mejor será salir de ahí.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

El ambiente laboral se tornará un poco pesado entre tus compañeros de trabajo porque los superiores formaron equipos en los que sus integrantes tienen grandes diferencias personales, lo que traerá conflictos y es probable que te involucren o te veas afectada por sus conductas.