Prueba tu suerte con estos números para primera semana de enero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas por buena camino, sigue así buscando todas las alternativas posibles para hallar ese negocio o idea de comercio que te proyecte para este 2023. No se dejes minimizar porque quienes no crean en tus ideas, busca el respaldo de quienes entienden de qué estás hablando. Número de la suerte: 28.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo ´

Te sientes un poco mal en materia del corazón, crees que estás sola, pero no es así. Acude a una persona sabia en tu círculo social para que te ayude y aconseje. Hablar te hará muy bien, ya que drenarás todo. Es probable que estés formando una tormenta en un vaso. Número de la suerte: 93.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Llegó el momento de que vayas al médico y te hagas un control ginecológico. Tu cuerpo debe ser prioridad, así que pide un permiso en tu trabajo para poder asistir al médico. Mas vale asegurar que no tienes nada, a llorar porque ya es muy tarde. Número de la suerte: 05.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay un hombre muy agresivo cerca de ti que puede ocasionar una desgracia con su ira descontrolada. Lo más aconsejable es que te mudes, no acudas a los lugares a los que él va, sencillamente evítalo. Con frecuencia, el inocente es quien lleva la peor parte. Número de la suerte: 31.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tendrás una propuesta para salir, no dudes en aceptarla. Te hace falta estar en otros ambientes, disfrutar de las personas desde otros ámbitos. Esta será una buena forma de conseguir el amor. No te cierres a ninguna posibilidad. No te sabotees. Número de la suerte: 40.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Mucho sexo, la pasión se desbordará. Las hormonas están revueltas y tú estás gozando. Eso es lo importante. Incluso, estando sola gozarás. Habrá encuentros fugaces, y esos son los que disfrutarás más. Cuídate y elige bien con quién tendrás estas horas de lujuria. Número de la suerte: 19.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se inician rumores sobre la calidad de tu trabajo,. Las envidiosas están atacando con todas sus fuerzas para dejarte en mal ante tus superiores. Sería bueno que para este domingo te hicieras un baño para transmutar las energías y te proteja. El de las 7 hierbas es efectivo. Número de la suerte: 11.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No te detengas en lo que quieres lograr. Sigue con tu estrategia para conseguir llegar a tu meta porque vas por buen camino. Solo deberás hacer algunos ajustes, quizás tener alguna mentoría con algún experto, pero de resto todo va marchando genial. Número de la suerte: 03.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cuida tu dinero porque estás teniendo muchos micro gastos que son los que socavan tu economía familia. Trata de llevar todo de manera más organizada para que no te falte el dinero al final del mes como te ha sucedido en los últimos días. Número de la suerte: 86.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Deja de discutir con tu pareja o tu ser amado tan cercano. No te han dado cuenta que te has convertido en una mujer un tanto tóxica con tantas exigencias y perfección que espetas a diario. Colmas su paciencia. Analízate y corrige para que haya más armonía. Número de la suerte: 64.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Estás muy susceptible porque en estos días te metiste de lleno en el pasado, ese que no has sanado, y te olvidas de todo lo que has logrado, las cosas buenas que tienes en tu presente y lo fortalecida que saliste esas situaciones complicadas. Número de la suerte: 47 .

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El éxito te está esperando este año, así que tendrás ser más disciplinada y dejar de procrastinar para que el tiempo te rinda y puedas ser mucho más eficiente. Ponle énfasis a tu salud. Camina por 30 minutos aunque sea interdiario. Número de la suerte:72.