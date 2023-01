Horóscopo chino: Mercurio retrógrado y su influencia en el amor para cada signo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

No te has dado lo afortunada que eres en el amor, así no tengas una pareja a tu lado. Esta poca empatía por darle el valor a lo que merece te terminará cobrando muy caro, y es probable que realmente te quedes sola por muy largo tiempo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Las comunicaciones con tu ser amado se verán afectadas por la tecnología. Lo mejor será que te aprendas de memoria le teléfono de él o lo anotes, para que puedas establecer una conexión desde otros medios con tu pareja.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Sentirás mucha nostalgia por estos días y el probable que caigas de nuevo en los brazos de ese hombre que tanto daño te hizo, pero que hoy te pinta un panorama distinto y tú le creerás, pero todo esto es pura falacia, que terminará dañándote más.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

El amor te sonreirá, pero en tu sitio de trabajo, en donde las relaciones entre compañeros está prohibida. Así que tendrás de decidir: arriesgarte o que uno de los dos renuncie. Al final del cuentas el amor vive de los sacrificios que los demás hacen por ti y viceversa.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Enamorada sola. Esa será tu mayor desasosiego durante este año, pero tendrás que poner de tu parte para salir de este callejón sin puertas en el que te encuentras. Será difícil, pero no imposible. Lo único malo es que sufrirás por este amor no correspondido.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Hay un drama con una mascota que marcará tus primeros días del 2023. Es probable que lo dejes ir por el bien de él. Tendrás que aprender a soltar lo que amas para que puedan llegar nuevos seres a tu vida, que aunque no los reemplazará, también te darán alegrías y lecciones.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Querrás impresionar con tus pensamientos a un hombre, pero no conseguirás ningún efecto, porque aunque te guste mucho él simplemente no está interesado en mantener una relación, ya sea porque tienes otros gustos o porque está realmente comprometido.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Tu gran amor te dará una bella sorpresa que te dejará alucinando. Será un momento épico para tu vida y es muy probable que tu estado civil cambie durante este año. Sin embargo, el miedo te embargará y sentirás que no estás listas. Plantea este tema antes de que arruines cualquier ilusión en público.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Habrá una grave sincronización en materia sexual con tu pareja. Cada uno está pensado en su bienestar corporal, en especial tú que estás cansada de los estragos de los anticonceptivos. Se visualizan grandes discusiones y se aplicarán la ley del hielo. Puede ser el inicio del fin.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hay una hermosa amistad que está transformándose en otro sentimiento más bonito, pero puede traerte problemas porque sabes que él está comprometido. Tendrás que encontrar la manera de salir de ese enredo en el que meterás. La sinceridad puede ser una salida.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Días de meditación te llevarán a tomar decisiones drásticas que causarán dolor en otros, pero estás poniendo por encima tu felicidad y hacia dónde quieres ir, así que no será momento para flaquear ni sentirte culpable. Si ya no te sientes a gusto, es momento de marcharse.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Si has esperado o mucho, pues espera lo poco y posterga tus planes para declarar tu amor porque no es tiempo de lanzarse así, ya que los resultados puede que no sean los que esperas y te sentirás muy mal. Los días favorables serán a partir del 10 de enero.