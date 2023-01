Horóscopo de hoy domingo 1 de enero y el mantra para cada signo del zodiaco

Aries

El éxito y la prosperidad lo vas a lograr si eres firme en las decisiones que vas a tomar. No dejes que el trabajo se acumule, organízate para que puedas sacar adelante todos esos proyectos que están en tus manos. La salud, estarás un tiempo quebrantada por el estrés de tanto trabajo. Cuiden la columna. Mantra: “La energía positiva me rodea”.

Tauro

Hay oportunidades que llegan a tu vida y que no debes dejarlas pasar porque con ellas vas a lograr que tu economía vaya en ascenso y que en los momentos donde las cosas se pongan difíciles, cuentes con esa protección. En la salud, cuida tu columna de alguna caída. Mantra: “Hago las cosas con mi mejor intención”.

Géminis

Debes tener presente que tú eres la columna vertebral de una familia, que de ti depende todos los movimientos y las decisiones que se tomen, así que lleva las cosas con mucha paciencia y comprende a quienes se sienten desplazados. En la salud, debes tomar mucha agua para desintoxicar tu cuerpo y evitar la retención de líquidos. Mantra: “Disfruto de lo que hoy tengo. Es un regalo que no volverá a repetirse”.

Cáncer

Las buenas estrategias que apliques en el plano laboral serán la clave para que los negocios avancen en este nuevo año. Necesitas que tus finanzas mejoren, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo de hormiga que debes hacer y con mucha paciencia. En la salud, tienes que evitar las emociones fuertes porque la tensión te puede jugar una mala pasada. Mantra: “Escucha tu alma, permítete aquello que necesita”.

Leo

Si quieres que la prosperidad llegue a tu vida, entonces enfócate en lo que es verdaderamente importante para levantar los negocios. Tu intuición es el arma poderosa que tienes para estar clara en los pasos que debes dar. En la salud, habrá días muy agotadores en el trabajo y es por eso que debes darle al cuerpo y a la mente un descanso. Unas vacaciones no vienen mal. Mantra: “Nada vale más que mi paz interior”.

Virgo

Hay cambios que llegan a tu vida para hacerte entender que hay caminos que necesitas evitar. Algo debes aprender y tienes que aceptarlo con serenidad. La prosperidad llega, pero depende de las decisiones que tomes para tu futuro. En la salud, tienes que dejar las preocupaciones y los miedos porque el estrés te puede traer problemas. Mantra: “El único lugar donde necesito estar ahora es aquí́ mismo.”.

Libra

Lo que no salió bien en el plano laboral, déjalo en el pasado. Abre un nuevo ciclo en tu vida que es lo que te va a permitir que avances para lograr el éxito y la prosperidad. Recuerda que todo es aprendizaje. En la salud, estarán muy bien, las afecciones vendrán desde lo emocional. Hay que sanar las heridas sentimentales. Mantra: “Tengo todo el poder que necesito para ser todo lo que quiero ser.”.

Escorpio

Hay decisiones que aun cuando afecten a un equipo, las debes tomar porque de ello depende que avances para cumplir los objetivos, lograr que las finanzas crezcan. Sal de la zona de confort y busca nuevas posibilidades. Lo que estaba estancado fluye permitiendo la abundancia. En la salud, estarán fuertes y enérgicos, así que una rutina de ejercicio y otras actividades ayudará a controlar el estrés. Mantra: “Hago todo lo que puedo, eso es más que suficiente.”.

Sagitario

La energía de la riqueza estará presente en tu vida. Hay movimientos, cambios que propiciaran un año cargado de buenos negocios y mucha prosperidad. La premisa es administrar muy bien los recursos para no derrochar ni perder la humildad. En la salud, ceben cuidar sus emociones para evitar algunos problemas de tensión en el futuro. Mantra: “No quiero estar en otra piel que no sea la mía.”

Capricornio

Cambios, nuevas estrategias, actitud positiva, pese a las abversidades, todo debes manejarlo para que este año vaya con buen pie y la prosperidad llegue a tus manos. En la salud, deben tomarse un tiempo de descanso para cuidar la espalda y las extremidades al máximo. Mantra: “El valor de la vida está en saborear lo más pequeño, no en alcanzar algo muy grande”.

Acuario

El hecho de que todo esté a tu favor no quiere decir que te puedes descuidar con los negocios. Por el contrario, hay que dedicarle mayor esfuerzo y no abandonar las estrategias ya propuestas. Hay que trabajar muy duro para alcanzar las metas. En la salud, deben estar pendiente de la tensión arterial, caminar diariamente y cuidarse del sobrepeso. Mantra: “Aprendo a quererme gracias a mis defectos, y no a pesar de ellos”.

Piscis

Debes asumir con mucha paciencia algunos cambios en el plano profesional, porque de ello depende que logres que las finanzas vayan en ascenso. Será un año retador para los nativos de este signo. Abundancia, sabiduría en roles de poder. En la salud, deben evitar los excesos y buscar de alimentarse sanamente. Mantra: “Lo que importa no es el camino, sino como me acompañas al caminar”.