Horóscopo: Mercurio retrógrado afectará las comunicaciones de estos cuatro signos

Desde este miércoles 28 de diciembre Mercurio inicia su frase retrógrada en Capricornio, etapa que se mantendrá hasta el 18 de enero del 2023, serán 22 días en la que algunos signos se deberán mantener cautelosos, ya que este planeta rige las relaciones, la tecnología y las comunicaciones. Se tiene previsto que en este último aspecto, los signos de Tauro, Leo, Virgo y Escorpio.

Según una publicación de la BBC, Mercurio retrógrado es “una definición científica real, que describe lo que ocurre cuando en apariencia ese planeta, y desde la perspectiva de la Tierra, se mueve hacia atrás. Pero no es así. Es simplemente una ilusión óptica que ocurre porque lo observamos desde la Tierra”. Así lo explicó la astrofísica de la Universidad de Oxford Rebecca Smethurst.

Debido a que el proceso de traslación de Mercurio es más corto, de 88 días, este proceso retrógrado se se repita entre tres y cuatro veces en un mismo año.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No preguntar a tiempo sobre un asunto muy importante para el fin del año te traerá serios conflictos con esa persona con quien convives. No esperes que un intermediario te brinde las respuestas que necesitas, ya que se llega el día tan esperado por todos y la única que saldrás perdiendo eres tú. Procura ser diplomática y directa. Si la respuesta es la que no esperabas, tendrás días de más para poder encontrar una solución mucho más productiva para ti.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tu mensaje será mal interpretado por alguien cuyas intenciones tampoco son las más sanas. Se aprovechará de la ambigüedad de lo que dices para causar daño y poner a otros en tu contra. Tendrás que poner mucho cuidado en cada palabras que digas, porque literalmente todo puede ser usado en tu contra. Zafarte de ese conflicto será complicado, en especial los primeros días del año.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No son días buenos para realizar ningún tipo de trámite o diligencia relacionada con contratos, porque esas letras pequeñas jugarán en tu contra o los lapsos de tiempo serán muy tardíos, lo que te traerá algunos inconvenientes. No tendrás manera de comunicarte con alguien competente que pueda ayudarte a agilizar los procesos o destrabarlos según lo que te suceda. También se visualiza que algunos datos pudieran tener algún tipo de error.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La tecnología es un gran aliado en muchos aspectos, en especial en el de la comunicación, pero en estos días para ti no será así, ya que por querer darle mayor seguridad tus redes sociales y demás cuentas a través de alguna aplicación, terminarás bloqueando todo y poniendo en riesgo para siempre tu acceso a ellos.