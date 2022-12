Horóscopo: Lo que debes cambiar para tener un 2023 exitoso

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No puedes asumir todas las responsabilidades. Piensas que nadie más que tú puede hacerlo bien y por eso no delegas. Esto solo hace que se te complique el panorama y el éxito se aleje de ti. Apóyate en las personas capacitadas y verás que tendrás los mismo resultados.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Fija límites. Si realmente deseas cambiar tu vida para el 2023 tendrás que empezar por ponerle margen a los demás, incluso, a ti. Ellos deberán respetar tus espacios, tu tiempo y tus decisiones; mientras que tú tendrás que fijar fronteras para acabar con esos excesos que al final te dejan culpa.

Géminis

Del 21 de junio al 22 de julio

Mide muy bien tus gastos. No eres derrochadora, solo que cuando tienes dinero en mano o en tu cuenta, de inmediato desaparecen algunas cosas importantes, que solo regresan cuando ya no hay nada con qué comprar. Realiza una lista por orden de prioridad y establece un “lujo” por mes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Vigila tu bienestar. Estás tan enfocada en tu trabajo y las responsabilidades que están desbordando, que olvidas o postergas las horas de la comida y esto está muy mal porque rápidamente tu salud se puede deterior y sin ella no se puede hacer nada en la vida.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Planifica y fija una estrategia tangible. No solo se trata de desear. Ya basta de quedarse ahí, ahora tendrás que organizarte, investigar qué necesitas hacer para estar más cerca de tu meta, cuánto tiempo te tomará y si requieres de dinero. Con esto, tu próximo año será fabuloso.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Nunca olvides a las personas que te aman. Todos saben que estás muy ocupada, que ahora tienes más trabajo, pero nada justifica que te abandones a tus seres queridos, porque los empleos pasan, pero la familia y los amigos siempre quedan, y son tu apoyo en las buenas y las malas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Debes descansar mejor. Algunos cambios en los horarios está afectado tu descanso y eso se verá reflejado en tu desempeño a corto plazo. Si quieres mejorar, tendrás que ser más juiciosa y dormir temprano para que puedas madrugar y aprovechar todo el día.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Por muy difícil que esté el panorama, no pierdas las esperanzas. A veces tiendes a tirar la toalla a la mínima complicación, pero el triunfo del 2023 dependerá de que tan persistente y perseverante seas con los objetivos que te propongas y la esperanzas que tengas para concretarlos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Los errores son los mayores maestros. Este año viviste muchos eventos que te tocaron el corazón, pero no es momento de que te sumerjas en los problemas, sino que aprendas de esas situaciones que llegaron para enseñarte qué no debes repetir si lo que deseas es ser exitosa de ahora en adelante.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Disfruta sin culpa. Estás consciente de las necesidades que tienen algunas de las personas que más quieres, es por esto que cuando comienzas a experimentar algunos momentos de felicidad te invade la culpa y todo se arruina. Esto debes cambiarlo, porque hay cosas que escapan de tus manos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Deja el miedo al fracaso. Tienes que intentarlo una y otra vez si no consigues llegar a tu meta. Esto no te hace mediocre, sino una mujer que es capaz de descubrir que hay decenas de formas que no resultan. El éxito no llega si antes haber fallado.